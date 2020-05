Ce qu’il faut retenir mardi de la COVID-19 en Outaouais, à Ottawa et dans l'est ontarien

L’Outaouais a enregistré sa seconde hausse la plus importante de cas confirmés de COVID-19. Un magasin Walmart de Gatineau a dû temporairement fermer, puisque des employés ont contracté la maladie. Voici les nouvelles qui ont attiré notre attention en ce mardi 19 mai 2020.

L'Outaouais compte 22 nouveaux cas confirmés de COVID-19, pour un total de 426. Selon les données compilées par Radio-Canada, il s'agit de la deuxième hausse de cas confirmés la plus importante. Plus de statistiques ici.

Le magasin Walmart du boulevard de la Gappe, à Gatineau, a été temporairement fermé, après que six employés eurent contracté la COVID-19. Selon Steeve Azoulay, directeur principal des affaires publiques pour Walmart Canada, les six employés ont été déclarés positifs à la maladie au cours des deux dernières semaines. Plus de détails ici.

Les contrôles aux ponts interprovinciaux et ailleurs sur le territoire de Gatineau dans le contexte de la pandémie de COVID-19 ont coûté au moins 385 000 $ au Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) entre le 1er avril et le 17 mai. Nos précisions ici.

Le mois dernier, des agents municipaux de la Ville d'Ottawa ont remis environ 100 000 $ d’amendes à des citoyens pour avoir enfreint les règles mises en place pour endiguer la COVID-19. Selon les données du mois d'avril publiées par la Ville, la grande majorité des infractions aux règlements municipaux ont été commises dans des parcs. Plus de précisions ici.

Les conséquences du déconfinement partiel qui s’est amorcé en Ontario au cours de la fin de semaine soulèvent quelques inquiétudes au Bureau de santé de l’est de l’Ontario (BSEO). Le médecin hygiéniste Paul Roumeliotis a dit avoir reçu plusieurs informations concernant des citoyens qui n’ont pas respecté les mesures de distanciation physique dans des campings et des commerces de la région. Notre texte est ici.