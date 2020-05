Les légumes pousseront dans les jardins communautaires de la Côte-Nord malgré la pandémie

Avez-vous préparé vos semis et fait germer vos tubercules? Jardinets et lopins accueillent déjà des jardiniers communautaires sur la Côte-Nord. La terre sera travaillée cette année, mais dans un contexte bien particulier.

L’Institut national de la santé publique du Québec (INSPQ) a publié des recommandations à la fin du mois d’avril pour encadrer l’ouverture des jardins communautaires de façon sécuritaire malgré la pandémie.

L’ INSPQInstitut national de santé publique du Québec indique que l’ouverture d’un jardin communautaire ou collectif est une décision qui revient aux autorités locales. Sur la Côte-Nord, le jardin communautaire de Baie-Comeau a ouvert ses portes le 8 mai tandis que celui de Sept-Îles prépare présentement son ouverture.

À Baie-Comeau, c'est la Maison des familles qui gère le jardin communautaire. Photo : getty images/istockphoto

À chacun son arrosoir

La présidente du conseil d’administration du Jardin communautaire Pousse-Pousse de Sept-Îles, Diane Ostiguy, explique que des mesures sont mises en place pour limiter la propagation de la COVID-19.

Cette année il va y avoir moins de service et on ne fera pas de corvée non plus. Parfois, on faisait des activités où l’on invitait les familles à venir, mais cette année on ne fera pas ça , indique Mme Ostiguy.

Chacun va devoir amener ses outils et son arrosoir. Diane Ostiguy, présidente du conseil d’administration du Jardin communautaire Pousse-Pousse

Même son de cloche du côté de Baie-Comeau où l’on encourage fortement les utilisateurs à se procurer leurs propres râteaux et plantoirs. Pour les familles qui n’ont pas les moyens d’acheter leurs propres outils, il y a tout un protocole de désinfection , explique Stéphanie Saint-Gelais, directrice de la Maison des familles de Baie-Comeau.

Les jardiniers en herbe baie-comois ont été rencontrés un par un cette année afin qu'ils soient bien informés des règles en vigueur. Les nouvelles façons de faire ne causent pas de problème aux usagers, ajoute Mme Saint-Gelais.

Carré de sable et aires de jeux pour enfants sont toutefois fermés pour la saison dans les jardins communautaires de la région.

Un engouement pour le jardinage?

Alors que l'autonomie alimentaire gagne en popularité depuis le début de la crise, une question se pose : verrons-nous autant de jardiniers que de boulangers du dimanche?

Le jardin communautaire de Sept-Îles procédera à ses inscriptions seulement la fin de semaine prochaine, mais il a déjà reçu un plus grand nombre de demandes que lors des années précédentes.

Un engouement ressenti par Stéphanie Saint-Gelais. Cependant, cet emballement citoyen pour l’agriculture n’altère pas les activités du jardin de Baie-Comeau qui affiche complet année après année.

L’ouverture malgré la pandémie est une nouvelle bien accueillie par la Maison des familles, car bon nombre de ménages comptent sur ce service pour subvenir à leurs besoins.

Il y a des familles vulnérables qui utilisent ce service-là pour se nourrir. Stéphanie Saint-Gelais, directrice de la maison des familles à Baie-Comeau