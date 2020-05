De possibles quotas sur les achats de homard inquiètent les pêcheurs

Selon le directeur général de l’Union des pêcheurs des Maritimes (UPM), Martin Mallet, une limite sur les débarquements pourrait avoir de graves conséquences sur les revenus de la saison de pêche au homard, déjà compromis par la pandémie.

Le capitaine Dino Roussell confirme avoir reçu un appel d'une usine cette semaine lui demandant de limiter ses livraisons de homard.

Avec le prix qui a descendu cette année, ça fait mal. On perd de l'argent pas mal. Dino Roussell, capitaine

Martin Mallet croit que cette conversation de quotas est inquiétante , d'autant plus que les pêcheurs sont pour le moment gardés dans le noir total vis-à-vis de ces démarches. On ne sait pas quand ça va commencer, si ça va se poursuivre toute la saison et puis si ça va augmenter les limites ou être réduit en cours de route. On n’a aucune idée et puis ça ajoute beaucoup d’insécurité et d’inquiétude pour nos membres , a-t-il exposé.

Une saison difficile

Les conditions du marché influencent les responsables des usines de transformation à l’idée d’imposer des quotas d’achat.

Et selon Martin Mallet, l’annonce gouvernementale d'il y a quelques semaines interdisant les travailleurs étrangers à venir dans la province pour les tâches saisonnières a amplifié le problème. Ça limite beaucoup la capacité de transformation cette année et ça vient ajouter de l’huile sur le feu pour la capacité de nos transformateurs du produit , a-t-il déploré.

Dès leurs premières sorties en mer, les pêcheurs savaient qu’ils commençaient une saison dans une année très difficile. On s'attendait à ça. Vu qu'avec le COVID-19 et le manque d'employés dans les usines, elles ne peuvent pas transformer comme elles le veulent d'habitude , a témoigné le capitaine Dino Roussell de Le Goulet.

Martin Mallet est le directeur général de l'Union des pêcheurs des Maritimes (archives). Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Des discussions entre l’ UPMUnion des pêcheurs des Maritime et les différents transformateurs sont effectuées tous les jours pour voir comment la situation évolue. L’idéal pour l’ UPMUnion des pêcheurs des Maritimes serait que le gouvernement Higgs revienne sur sa décision d’interdire les travailleurs étrangers.

Il n’est jamais trop tard [pour revenir sur la décision d'interdire les travailleurs étrangers]. Martin Mallet, directeur général de l’Union des pêcheurs des Maritimes

Certains membres de l’industrie de la pêche ont fait part de différences de prix assez considérables avec leurs homonymes, comme entre les prix payés aux pêcheurs du nord-est du Nouveau-Brunswick et ceux payés aux pêcheurs de la Gaspésie et des Îles de-la-Madeleine.

Quelles répercussions pour les consommateurs ?

Le homard s'inscrit dans un marché d’exportation : 95 % du homard de chaque saison est transformé ou vendu vivant sur le marché international.

Il ne reste donc plus que 5 % pour le marché local. Il y en aura sûrement plus de homards disponibles dans les poissonneries et de très bonne qualité à un prix peut-être plus abordable , a estimé Martin Maillet.

Ce dernier espère que ce pourcentage augmentera. Ça pourrait nous aider un peu pour tenter de passer à travers cette saison de façon un peu plus facile.

Ce homard géant représente une prise substantielle et peut valoir jusqu'à 150 $. Photo : Radio-Canada

Ironie du sort, le nombre de homards pêchés cette année est immense, selon l’homme de pont Camile Brideau de Le Goulet. C'est des pêches que je pense quasiment qu'on n'a jamais vues avant. Mes oncles, ça fait 17, 18 ans qu'ils pêchent ici et ils n'ont jamais vu le montant de homard qu'on a comme c'est là. Et c'est de valeur que ce soit une année que le prix n'est pas là , a-t-il raconté.

Difficile tout de même de prévoir pour le moment s’il va y avoir ou non répercussions pour les friands de fruits de mer des Maritimes.

D'après le topo d'Alix Villeneuve et avec les informations de Margaud Castadère-Ayçoberry