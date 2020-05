Reprise graduelle de 40 à 70 % des chirurgies en Abitibi-Témiscamingue

Un système priorisation des chirurgies a donc été mis en place. Selon le CISSS-AT, de 2200 à 2300 chirurgies seraient en attente.

La trajectoire de ces patients a été revue pour favoriser la distanciation et plusieurs consultations se font toujours au téléphone. La directrice des services professionnels et de l'enseignement universitaire, Dre Annie Léger, affirme que son équipe tente de déterminer comment voir plus de patients en personne.

Elle précise que les chirurgies urgentes ont toujours continué d'être effectuées, notamment en cancérologie. La cancérologie est toujours notre priorité numéro 1, c’est certain, et toutes les pathologies qui peuvent entraîner un préjudice pour les usagers, donc c’est clair qu’avec le système de priorisation, on fait tout ce qu’on appelle nos cas urgents et semi-urgents , précise Dre Léger.

Cette reprise graduelle permettra de reprendre les chirurgies semi-urgentes dans plusieurs départements. Le CISSS tente toutefois de trouver des solutions pour certaines chirurgies nécessitant plus de manipulations ou de ressources, comme les cataractes ou en orthopédie.

La cataracte, ce n’est pas aussi rapide que ça l’était avant la COVID-19, parce que faire de la chirurgie de cataracte, ça signifie un volume assez important d’usagers qui doivent passer par le bloc opératoire, on fait en moyenne 16 cataractes par jour, alors que des fois on peut faire un cas de chirurgie générale qui va durer cinq heures. Vous voyez l’enjeu au niveau de la volumétrie , fait-elle savoir.

On est en train de réfléchir comment on peut s’adapter par rapport à cette nouvelle réalité. Donc c’est la même chose au niveau de l’orthopédie, on a des remplacements de genou ou de hanche, qui nécessitent à ce moment-là une plus longue hospitalisation et même de la réadaptation, donc ce n’est peut-être pas une grande urgence, mais quand on planifie une chirurgie, ça nécessite beaucoup d’autres services , fait valoir Dre Léger.

Si la reprise complète des activités dans les centres hospitaliers n’est pas pour demain, certains médecins continuent de pratiquer la télémédecine et de consulter des patients par téléphone. Dre Léger spécifie donc qu’il est normal que des usagers continuent de recevoir des rendez-vous au téléphone au cours des prochaines semaines.