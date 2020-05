De la bière gratuite pour le personnel médical

L’entreprise avait envie d'offrir un peu de réconfort aux équipes médicales qui travaillent sans relâche depuis maintenant plus de deux mois à combattre la COVID-19.

Il nous est apparu dès le début de la crise que nous avions un énorme défi à relever, non seulement au sein de notre entreprise, mais collectivement, dans notre réseau d’affaires et auprès des travailleuses et travailleurs essentiels.

Sébastien Bourassa, directeur des ventes à la Microbrasserie Le Temps d’une Pinte