7 décès de plus dans la région reliés à la COVID-19, dont 5 au CHSLD Cloutier-du Rivage

Le plus récent bilan des cas de COVID-19 en Mauricie et au Centre-du-Québec fait état de 1784 cas, c’est 24 de plus qu’à pareille heure lundi. Sept décès supplémentaires sont aussi recensés.

Cinq décès recensés depuis lundi sont répertoriés au CHSLD Cloutier-du Rivage, ce qui porte le bilan des morts à cet endroit à 18 depuis le début de la crise. Les deux autres décès se sont produits dans des résidences privées pour aînés.

42 patients sont toujours hospitalisés, et un de ces malades se trouve aux soins intensifs.

1137 patients sont toutefois guéris de la COVID-19.

Éclosions dans la région

Seuls deux CHSLD semblent toujours être en éclosion du virus.

La transmission se poursuit au CHSLD Cloutier-du Rivage, où on dénombre un résident et cinq employés infectés de plus, pour un total de 71 résidents et 54 membres du personnel touchés.

Au CHSLD Saint-Joseph, deux résidents de plus ont reçu un diagnostic positif à la COVID, portant le bilan à 24 résidents et 19 employés infectés.