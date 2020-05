Edmonton tourne une page d'histoire avec la fermeture de la Baie au centre-ville

Le magasinage en ligne et la compétition de joueurs comme Amazon et non la COVID-19 ont eu raison de la Baie, selon des observateurs.

Jeudi dernier, le jour même où l'Alberta relançait son économie et permettait la réouverture des centres d'achat, la Baie d’Hudson a annoncé la fermeture à l’automne de sa succursale au centre-ville d'Edmonton.

Du poste de traite Fort Edmonton fondé en 1795, en passant par son grand magasin sur l'Avenue Jasper, jusqu'au centre Edmonton City Center, La Compagnie de la Baie d'Hudson a été au coeur du développement économique d'Edmonton pendant plus de deux siècles.

Ce n’est quand même pas surprenant pour le directeur général de l’Association des commerçants au centre-ville d’Edmonton, Ian O’Donnell, que La Baie ferme l’un de ses premiers magasins dans la ville dès l'automne. D’après lui, La Baie a pris en compte la tendance qui se dessine dans le secteur depuis plusieurs décennies.

Une grande organisation comme La Baie d'Hudson ne prend pas une décision irréfléchie en seulement deux mois de pandémie. Ian O’Donnell, directeur général, Association des commerçants au centre-ville d’Edmonton

Le magasinage en ligne et la compétition avec de gros joueurs comme Amazon avaient déjà affaibli l'industrie du commerce au détail bien avant la crise du coronavirus, précise-t-il.

Craig Patterson, directeur de recherche appliquée à l’École de commerce au détail de l’Université de l’Alberta, ajoute qu’il est de plus en plus difficile pour les magasins au centre-ville de la capitale d’attirer les Edmontoniens.

Beaucoup vivent en banlieue et ont des voitures, dit-il. Ils n'aiment pas payer du stationnement au centre-ville et ils ont honnêtement de meilleures options près de chez eux.

Rien de cela n’est bon pour le centre-ville d’Edmonton sur le long terme. Craig Patterson, directeur de recherche appliquée, École de commerce au détail de l’Université de l’Alberta

D’ailleurs, les conséquences se font déjà sentir depuis quelque temps. En janvier, le détaillant de mode de luxe Holt Renfrew situé dans le même quartier a lui aussi cessé ses activités.

Comme cet expert, le directeur général de l’Association des commerçants au centre-ville d’Edmonton s’attend à d’autres fermetures de magasin La Baie encore à Edmonton et ailleurs au pays.

Dans un communiqué, La Baie indique que la pandémie a permis d’accélérer la mise en place de sa stratégie pour améliorer l’expérience des clients et la qualité de ses produits.

Déçu de ce départ, Ian O’Donnell est tout de même sûr que le vide laissé au centre d’achat Edmonton City Centre représente une belle occasion pour un nouveau joueur du secteur d'innover et d’attirer à nouveau des clients dans le quartier.

Que recherchent les consommateurs?

D’après Craig Patterson, les clients se rendent surtout les magasins de marque connue comme Nike ou Apple plutôt que dans un endroit pour découvrir de nouvelles marques comme La Baie. Les clients préfèrent aussi les magasins avec des rabais comme Winners.

Le commerce au détail a vraiment changé en quelques décennies, dit-il. Les magasins à grande surface sont moins pertinents.

Dans le même ordre d’idée, Ian O’Donnell remarque que les clients recherchent de plus en plus une expérience unique lorsqu’ils se déplacent pour magasiner. Ils veulent recevoir un bon service et avoir une variété de choix qui répondent à leur besoin. D’après lui, cela risque d’avantager les plus petits joueurs.

Avec des informations de Andréane Williams