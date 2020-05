L'unité de débordement pour sans-abri forcée de quitter la Zone portuaire

La direction de la Société de gestion de la Zone portuaire de Chicoutimi a avisé le directeur général de la Maison d’accueil pour sans-abri, Michel St-Gelais, que la clientèle devra quitter autour du 12 juin. Une unité de débordement de 18 civières avait été aménagée dans le hangar pour permettre à des itinérants qui ne souhaitaient pas se plier aux règles de confinement de la maison de la rue Lafontaine de bénéficier d’un toit.

Des services d’hébergement, des douches et des repas étaient mis à leur disposition entre 20 h 30 et 7 h 30 tous les jours. Entre cinq et huit personnes y séjournent depuis le début du mois d’avril.

La direction a expliqué qu’elle a besoin des espaces pour procéder à des travaux en vue de la saison estivale. Elle souhaite aussi rouvrir son comptoir laitier.

Michel St-Gelais dit comprendre la décision puisque son organisme savait que la structure d’accueil n’était que temporaire.

Quand le centre de débordement a été mis sur place, on savait que ce ne serait pas un centre qui serait permanent. Ç’a été une option qui a été rapidement négociée avec nos partenaires. On avait toujours comme information que les activités de la Zone portuaire pourraient recommencer et on était toujours à la recherche d’un plan B , a-t-il indiqué, en entrevue à Radio-Canada.

Un espace recherché

Des discussions sont en cours avec la Ville et le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour dénicher un espace qui pourrait servir d’unité de débordement au centre-ville. Michel St-Gelais s’attend à une solution rapide, mais croit que le nouveau centre ne pourra accueillir autant de personnes.

On va réduire minimalement à six ou sept personnes la capacité d'accueil

Le directeur général ne peut s’avancer sur la question des endroits envisagés et invoque le fait que des discussions et des négociations sont en cours avec différents partenaires.

C’est sûr que pour moi, c’est un enjeu de déménagement. Ce sera difficile de trouver une structure aussi accueillante que celle-ci , convient-il.

Michel St-Gelais rappelle qu’aucun cas de COVID-19 n’a été enregistré à la Maison d’accueil pour sans-abri, où logent une dizaine de résidents. La période estivale risque d'être achalandée puisque de nombreux itinérants migrent de région en région en raison de la température plus clémente.

Pas une éviction

Le directeur général de la Zone portuaire de Chicoutimi, Fabien Hovington, confirme qu’il ne s’agit pas d’une éviction et que la décision de fermer l’unité de débordement n’a rien à voir avec le type de clientèle.

Au contraire, s’il y en a qui ont eu le cœur sur la main, c’est bien nous. On a été les premiers à les appeler pour leur dire : "On vous offre un endroit" […]. On a plein de petits travaux à faire alentour. C’est ce qui était entendu avec la Maison d’accueil pour sans-abri , explique Fabien Hovington. Le DG rappelle que le parc de la zone portuaire accueille habituellement autour d’un million de visiteurs par année.

Fabien Hovington insiste sur le fait que la direction n’a pas l’intention de mettre les sans-abri dehors et que tant que le plan B n’est pas officialisé, personne ne sera obligé de partir.

