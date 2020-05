Les employés de l'État pourraient devoir prendre 5 jours de congé non payés

Dans une note de service envoyée à ses employés mardi, le gouvernement leur demande de prendre cinq jours de congé pour éviter des mises à pied temporaires.

La proposition, ainsi que les employés qui pourraient être touchés, sera discutée à des tables de négociations et à des réunions avec le personnel, indique la lettre envoyée au nom du secrétaire adjoint du Cabinet, Michael Richards, et de la commissaire de la fonction publique, Charlene Paquin.

Cette approche offre des avantages clairs aux yeux de ses signataires, est-il écrit.

En répartissant son impact sur un plus grand nombre, cette solution permet, dans la mesure du possible, de diminuer son effet financier pour chacune des personnes concernées et de la rendre plus équitable, selon les auteurs de la note.

Le gouvernement a annoncé pendant la pandémie, vouloir faire des coupes qui pourraient être importantes pour limiter son déficit à venir.

En avril, la province a demandé aux sociétés de la Couronne, aux universités, aux divisions scolaires et aux autres agences qu’elle finance de lui donner des scénarios de réduction de la masse salariale. Ces derniers devaient prendre en compte des réductions de 10 %, de 20 % et de 30 % étalées sur quatre mois. Le gouvernement a finalement décidé d’imposer une coupe de 2,2 % touchant toute l’année en cours.

La fonction publique, en ce qui la concerne, a hérité d’une réduction de 0,8 % de la masse salariale, que la note de mardi qualifie de réduction d’ensemble très modeste .

La note de service indique aussi que les cinq jours de congés non rémunérés pourront être pris à tout moment au cours de l’année financière 2020-2021.

Le gouvernement a essuyé des critiques pour son choix de réduire la masse salariale de la fonction publique pendant la pandémie, une décision qui pourrait contribuer à prolonger la récession, selon certains.

Le premier ministre Brian Pallister a estimé que le déficit annuel de la province pourrait s’élever à 5 milliards de dollars et indiqué vouloir réduire des coûts jugés moins essentiels pendant la crise sanitaire, pour rediriger les dépenses vers des secteurs qui le sont davantage, comme la santé.