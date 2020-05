COVID-19 : le maire de Baie-Comeau opposé aux constats d'infractions municipaux

Cette décision représente un compromis découlant d'une décision du conseil, depuis renversée, et qui aurait permis à des employés municipaux d’intervenir chez des citoyens.

Le 11 mai, cette nouvelle réglementation était proposée. Seuls deux employés municipaux, soit le préventionniste et préposé au stationnement, peuvent donner des constats d’infractions à des citoyens pour violation des mesures de distanciation sociale.

En fait, ces deux employés émettent déjà des constats dans leurs domaines d’expertise respectifs et pourraient donc s’adapter plus facilement à cette nouvelle tâche.

Autre fait à noter : ces constats d’infractions ne pourront être remis que dans des lieux publics.

Le maire de Baie-Comeau participe aussi à la campagne de sensibilisation. Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Le conseil divisé

Lundi, lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de Baie-Comeau, le maire Yves Montigny et deux conseillers, Sylvain Girard et Mario Quinn, se sont opposés à la réglementation pour donner ces pouvoirs supplémentaires au préventionniste en incendie et au préposé au stationnement.

Sur-le-champ, Yves Montigny a réclamé un vote public.

Selon le porte-parole de la Ville, Mathieu Pineault, le maire a ainsi décidé d’exercer son propre droit de vote pour exprimer son opposition au projet de règlement.

Mes discussions régulières avec la Sûreté du Québec démontrent qu’ils font le travail adéquatement. En ce sens, les mesures municipales actuelles [...] suffisent amplement , a jugé M. Montigny.

Je considère qu’il est important de conserver un rôle bienveillant pour les employés municipaux et de respecter le pouvoir de donner des contraventions aux constables de la Sûreté du Québec. [On ne doit] pas l’imposer à des employés municipaux , a-t-il renchéri.

La conseillère Viviane Richard, qui a voté en faveur du règlement, explique que son choix était difficile, mais nécessaire. Elle croit que ce pouvoir peut convaincre « la minorité de personnes qui bafouent les recommandations de la Santé publique ».

Il y a plein de gens à Baie-Comeau qui font ce qu’il faut. Par contre, il y a une minorité de gens qui ne font vraiment, mais vraiment pas ce qu’il faut. Malheureusement, nous comme conseillers municipaux et on doit protéger tous les autres. C’est une décision très difficile, c’est vraiment embêtant et on en a discuté beaucoup. Ce n’est pas facile de prendre cette décision-là , explique Mme Richard.

Réouverture de terrains pour certains sports

Par ailleurs, en tentant de s’aligner sur les directives nationales au sujet de la pratique des sports, la Ville de Baie-Comeau rouvrira les terrains destinés à l’athlétisme, le tennis et le golf.

Par contre, les modules de jeux dans et le parc de planche à roulettes demeurent fermés, pour le moment, en raison du potentiel de contamination.