Les conseils scolaires francophones appuient le retour en classe en septembre en Ontario

On trouve que c’est une décision qui est prudente , affirme la présidente de l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques (AFOCSC), Joanne Lacombe.

La chose la plus importante, c’est la santé des élèves, mais aussi du personnel dans nos écoles, alors je pense que c’est une décision prudente que le gouvernement a prise et on les appuie, croit de son côté le président de l’Association des conseils scolaires des écoles publiques de l'Ontario (ACÉPO), Denis Chartrand.

Le président de l'Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario, Denis Chartrand. Photo : Radio-Canada

Les élèves continueront de faire leur apprentissage à distance, sur ordinateur, d’ici la fin de l'année scolaire.

Ce n’est pas parfait, mais ça fonctionne. Il y a un certain roulement qui s’est créé et on va continuer d’ici la fin de l’année de la même façon. Denis Chartrand, président de l’Association des conseils scolaires des écoles publiques de l'Ontario

Les bulletins scolaires seront tout de même distribués pour tous les élèves, de la première année à la douzième. M. Chartrand ne croit pas ce ce bulletin aura moins de valeur que lorsque l’enseignement se fait en classe.

Ce n’est pas un bulletin bidon, c’est un vrai bulletin. Il ne faut pas oublier que les élèves étaient en classe depuis le mois de septembre dernier , dit-il. Selon M. Chartrand, les enseignants ont eu les deux tiers de l'année pour évaluer les élèves.

Je pense que c’est quand même une belle façon de démontrer aux jeunes que tout le travail qu’ils ont fait a valu la peine. Ça montre aussi aux parents et aux enseignants l’importance que l’on met sur l’apprentissage en ligne. Joanne Lacombe, présidente de l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques

Pour ce qui est des détails concernant le retour en classe en septembre, ils seront connus d’ici la fin du mois de juin. Mais il est déjà assuré que la rentrée scolaire sera différente cette année et chaque conseil scolaire travaille en ce moment sur un plan.

Joanne Lacombe, présidente de l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques. Photo : Radio-Canada

C’est certain que l’ensemble des jeunes qui vont rentrer à l’école ne retourneront pas tous en même temps , croit Mme Lacombe, qui pense notamment à différents groupes d’élèves selon les heures de la journée. Ça ne sera pas une rentrée qui va être régulière , conclut-elle.

Avec les informations de Gilles Taillon