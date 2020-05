Violence familiale : la maison de Jessie ouvre ses portes aux victimes à Morinville

Jessica Martel a été tuée le 29 avril 2009, le jour où elle prévoyait de quitter son conjoint abusif. Onze ans plus tard, à quelques kilomètres de l’endroit où elle est morte, un refuge pour victimes de violence familiale a ouvert ses portes en son honneur.

La maison de Jessie, située à Morinville, au nord d’Edmonton, est le résultat du travail acharné de la mère de la jeune femme, Lynne Rosychuk.

Plusieurs fois, Jessica Martel a songé à quitter son conjoint, mais les refuges de la région étaient tous pleins et affichaient des listes d’attente de plusieurs semaines.

Jessica Martel est morte à l'âge de 26 ans sous les coups de son conjoint. Photo : Courtoisie de la fondation Jessica Martel

En 2012, Lynne Rosychuk a créé une fondation en l’honneur de sa fille dans l’objectif d’en ouvrir un.

Cela a pris beaucoup de soutien de la communauté. Il a fallu trouver un endroit, lever des fonds pour ça… Ça a été le défi le plus gros , explique l’assistante de la fondation, Rose Gadoury.

Le refuge construit comme une grande maison a une capacité de 35 lits disponibles pour femmes, hommes et enfants. En plus d'un toit, les victimes de violence familiale y trouvent des services psychologiques et judiciaires pour faciliter leur transition vers une nouvelle vie.

Il n’y a rien autour de St. Albert ou du comté Sturgeon pour les victimes de violence domestique. Alors c'est très important. Ça fait longtemps et on est très content qu'on a pu le faire , se réjouit Mme Gadoury.

La pandémie a forcé le refuge à réduire sa capacité de moitié. Une ligne d’aide 24 heures sur 24 est cependant disponible, au 1 866 939-2850.