On est rendu à la 10e semaine de la pandémie, ça fait 10 semaines qu’on a des enjeux à cette résidence-là. Je pense qu’on a eu assez de temps pour s’adapter et pour s’ajuster. Il faut que les problèmes soient réglés une fois pour toutes , lance Stéphane Lacroix, directeur de communication du syndicat des Teamsters, qui représente les intérêts de 1500 travailleurs dans des centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) et des résidences privées.

M. Lacroix, dont le syndicat a été sollicité plus d'une dizaine de fois par des membres, déplore que les primes de 4 % et de 8 % annoncées par le gouvernement pour les travailleurs dans le secteur privé n'aient pas été versées aux employés du Monastère depuis cette annonce.

Stéphane Lacroix, directeur de communication du syndicat des Teamsters. Photo : Radio-Canada

De plus, le Groupe Chartwell, qui gère cette résidence, a du mal à fixer des horaires et à trouver des remplacements, selon le syndicat. Un dimanche matin, il n’y avait personne aux cuisines , illustre M. Lacroix. Les résidents n'ont pas été servis pour leur petit-déjeuner. Il a manqué de pain et de lait aux cuisines à quelques reprises au cours des dernières semaines.

C’est la confusion totale du côté des gens de Chartwell, on n’est pas sûr qu’ils comprennent eux-mêmes ce qu’il se passe sur le terrain. Stéphane Lacroix, directeur de communication du syndicat des Teamsters

Pour résoudre ces problèmes, le syndicat demande aux directions nationales d'intervenir. On commence à ressentir des effets sur la qualité des services qui sont offerts aux résidents. Il faut absolument que des décisions soient prises afin de régler ça dans les plus brefs délais .

De son côté, la direction du Monastère a assuré dans un courriel adressé à Radio-Canada que les versements des primes de 4 % et 8 % seront faits cette semaine. Ces derniers sont rétroactifs afin de couvrir le délai conséquent à la mise à niveau de nos systèmes de paye , peut-on lire dans le courriel.

L'entreprise s'engage à ce que tout changement d’horaire soit communiqué dans les délais convenus et que la situation soit immédiatement corrigée si ce n’est pas le cas, advenant des circonstances exceptionnelles . La direction annonce aussi qu'elle retournera en conciliation fin mai pour pouvoir poursuivre les discussions à la table des négociations.

Avec les informations de Nathalie Tremblay et d'Alexandra Angers