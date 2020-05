COVID-19 : 2e hausse quotidienne la plus importante du nombre de cas en Outaouais

La plus importante hausse en Outaouais avait été enregistrée le 5 avril dernier. Les autorités de santé publique avaient alors signalé 24 nouveaux cas confirmés sur une période de 24 heures.

Dans un courriel, une porte-parole du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais a indiqué qu'il ne fait aucune corrélation entre le déconfinement et l'augmentation du nombre de cas confirmés de COVID-19 dans la région.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux estime qu'il est difficile d'avancer une explication pour cette hausse, mais il croit que les éclosions dans certaines résidences pour personnes âgées pourraient avoir engendré davantage de cas positifs. De plus, il y a une certaine rétention dans l'attente de résultats et ces derniers ont été reçus dans les derniers jours .

Sur les 426 personnes déclarées positives dans la région jusqu'à maintenant, 258 sont rétablies de la COVID-19 et 157 cas sont toujours actifs, selon le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux . Le nombre de décès liés à la maladie en Outaouais demeure inchangé, avec un total de 11. Mardi, 11 personnes étaient hospitalisées au centre désigné COVID-19 de l'Hôpital de Hull, dont 1 aux soins intensifs.

Maintenant 9 cas au CHSLD Champlain-de-Gatineau

Par ailleurs, l'éclosion de COVID-19 prend plus d'ampleur au Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Champlain-de-Gatineau. Deux premiers cas avaient été décelés la semaine dernière parmi les résidents.

Mardi, l'entreprise responsable de cet établissement privé conventionné a confirmé que ce sont maintenant six résidents et trois employés qui sont touchés. Les personnes malades ont été déplacées dans une « zone chaude ».

L'ensemble des 95 résidents ont été testés. Plus d'une soixantaine de résultats sont connus; ils sont négatifs. Le reste des résultats est en attente. Une étude épidémiologique est en cours pour connaître l'origine de cette éclosion.

Avec les informations de Jean-François Poudrier et Pascale-Marie Dufour