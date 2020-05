Interdiction de faire des feux à ciel ouvert dans plusieurs régions

Le ministère des Forêts a annoncé une interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité pour plusieurs régions du Québec, dont la Mauricie et le Centre-du-Québec.

La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) mentionne par voie de communiqué que cette décision s’explique en raison des conditions météorologiques qui ont évolué et de la disparition du couvert de neige .

Toujours selon l’organisme, les opérations de nettoyage des terrains par le feu sont responsables d’un nombre important d’incendies. Il est facile de perdre rapidement le contrôle de feux allumés lors du nettoyage printanier des terrains , précise-t-on.

La SOPFEU estime que cette interdiction permet aussi de s’assurer que ses équipes sont en mesure d’intervenir adéquatement en préservant sa capacité opérationnelle .

Six incendies sont présentement en activité au Québec, mais aucun dans la région. Depuis le début de l’année, la SOPFEU a enregistré 203 feux de forêt, ce qui est plus que la moyenne des dix dernières années à la même date qui est de 126.

Les propriétaires d'un foyer ayant une pare-étincelles peuvent continuer de faire des feux de camp, selon la SOPFEU.

En ce moment, la SOPFEU évalue le risque de feu de forêt à « très élevé » au Centre-du-Québec et sur le sud de la Mauricie, et à « extrême » au centre et en Haute-Mauricie.

L’interdiction touche les 17 régions administratives du Québec.