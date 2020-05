Une réouverture possible du parc national du Mont-Riding

Le gouvernement fédéral annonce que certains parcs nationaux rouvriront leurs portes le 1er juin pour la randonnée pédestre, et le parc du Mont-Riding pourrait en faire partie.

Sachant que la reprise des activités peut s’avérer complexe, le nombre des parcs nationaux qui pourront rouvrir leurs portes aux publics reste encore indéterminé, selon le directeur de l'expérience du visiteur à Parcs Canada, Ed Jager.

Il faut voir combien d’employés peuvent retourner au travail, on a aussi besoin d’équipement pour assurer la sécurité de nos employés, repenser nos façons de travailler et voir comment les visiteurs pourraient visiter nos lieux de façon sécuritaire , explique Ed Jager.

Selon lui, le parc national du Mont-Riding pourrait offrir quelques sentiers aux visiteurs et certains stationnements seraient à leur disposition.

Quant au parc national Wapusk, les possibilités d’une réouverture restent très faibles.

Étant donné qu’on est dans le Grand Nord, dans une petite communauté avec des services médicaux limités, recommencer les services à Wapusk va prendre plus de temps et sera plus complexe , affirme Ed Jager.

Pour assurer la sécurité et la santé des employés, différentes informations seront à la disposition des visiteurs avant leur départ pour une randonnée, et ces derniers pourront aussi recevoir des produits sanitaires tels que des désinfectants pour les mains.

Il est aussi prévu que plusieurs indications pour rappeler le respect de l'éloignement physique seront installées afin d'assurer que la randonnée se déroule le mieux possible.

Les sites de camping demeurent fermés au moins jusqu'au 21 juin. Parcs Canada souhaite permettre le camping le plus tôt possible après cette date.

M. Jager croit que cela pourrait se faire en plusieurs étapes, dont celle de l'accès aux véhicules récréatifs dans un premier lieu.

Avec les informations de Christian Riou