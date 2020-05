La famille de Miles Ambridge dénonçait depuis des mois le fait que l'âge de l'enfant dépassait la limite d’admissibilité à une couverture provinciale, établie à 12 ans par le gouvernement.

Invoquant la confidentialité des patients, le gouvernement n’a pas l’intention de dévoiler les raisons qui l’ont poussé à revoir leur décision dans le dossier, mais un porte-parole du ministère de la Santé indique que les demandes pour ce traitement coûteux sont examinées au cas par cas .

C'est super excitant et je suis étonné. Je suis heureux et soulagé. Miles Ambridge, atteint d'amyotrophie spinale

Nous n'avons jamais perdu espoir, dit sa mère, Anne Bélanger, qui avoue avoir pleuré des larmes de joie, de soulagement et de bonheur en apprenant la nouvelle.

Au fil des ans, Miles Ambridge a perdu la majeure partie de sa capacité à lever les bras et il sent ses poumons s'affaiblir. Photo : Radio-Canada / Harman

Une longue bataille

L’amyotrophie spinale est une maladie dégénérative qui prive lentement la personne qui en est atteinte de sa force et de sa capacité à bouger et à respirer.

En 2017, Santé Canada a approuvé l'utilisation du médicament de thérapie génique. Le fabricant américain, Biogen, facture normalement 118 000 $ par injection. La première année de traitement comporte six injections et coûte 708 000 $. Les patients reçoivent trois injections par an durant les années suivantes au coût de 354 000 $.

En octobre 2019, la Colombie-Britannique a approuvé le Spinraza pour traiter la forme la plus grave d’ ASamyotrophie spinale , de type 1.

Deux mois plus tard, la province a étendu l’accès au médicament aux patients atteints de type 2, comme Miles Ambridge. Or, le traitement était réservé aux enfants de 12 ans et moins, ce qui a rendu le garçon et sa famille dépassés et déconcertés .

Espoir

Miles Ambridge espère que le traitement lui donnera de la force dans les bras et veut pouvoir gagner en indépendance.

Ses parents souhaitent qu’il puisse être en bonne santé, fort, et capable de vivre une vie normale. Qu'il soit en mesure de trouver un emploi, d'obtenir un diplôme d'études secondaires et de faire ce que chaque jeune de 14 ans devrait pouvoir faire , dit sa mère.

Dans le passé, Miles Ambridge critiquait le ministre de la Santé, Adrian Dix, au point où il avait perdu espoir en lui . Aujourd’hui, l'adolescent de 14 ans a un tout nouveau message : il le remercie de lui avoir accordé l'accès au médicament.

Il compte maintenant lutter pour que le traitement devienne accessible au plus grand nombre de personnes possible. Il lance ce message à tous ceux qui sont atteints d' ASamyotrophie spinale : « Restez optimiste et patient. »

Environ 30 personnes sont atteintes de la maladie en Colombie-Britannique.

Avec les informations d'Eric Rankin