Aucun nouveau cas confirmé de COVID-19 en Abitibi-Témiscamingue ce mardi

Le nombre de personnes rétablies est toujours de 147, ce qui signifie qu'il reste 12 cas actifs, et aucune personne n'est hospitalisée pour le moment.

Une semaine après la levée des barrages routiers et la réouverture des écoles et garderies, la Dre Omobola Sobanjo, directrice par intérim de la Santé publique, constate que la situation demeure stable, ce qui encourage la direction régionale à poursuivre les mesures mises en place.

Elle dit continuer de travailler pour que les personnes qui visitent la région pour le travail ou autre raison essentielle respectent les consignes pour éviter la transmission.

Nombre de cas par MRC : Abitibi-Ouest : 10

Abitibi : moins de 5

Vallée-de-l’Or : moins de 5

Témiscamingue : 17

Rouyn-Noranda : plus de 125

Par exemple, plusieurs travailleurs se rendront à Rouyn-Noranda au cours des prochaines semaines pour travailler lors de l'arrêt général de la Fonderie Horne. La Santé publique assure que l'entreprise a travaillé en collaboration avec elle pour mettre en place des mesures qui limiteront les déplacements des travailleurs dans la ville.

Il va y avoir un code de conduite à signer, il y aura des informations claires et ils vont devoir faire l'autosurveillance, il y a un questionnaire qui va confirmer, valider, pour s'assurer qu'ils ne présentent pas de symptômes. Si jamais c'est le cas, ils vont pouvoir avoir accès au test et les mesures pour pouvoir s'assurer que la situation est bien gérée sont en place. Ils nous ont soumis un plan, on a validé ça et on a amené des recommandations spécifiques , explique Dre Sobanjo.

La Santé publique poursuit par ailleurs son dépistage. La semaine dernière, 323 tests ont été effectués avec un taux de positivité de 6 %. Dre Sobanjo assure qu'on continue de tester tout le monde qui présente un des symptômes, mais que pour augmenter le dépistage, les gens qui ont un doute doivent appeler le 1-877-644-4545 pour obtenir un rendez-vous.

Le dépistage du personnel en CHSLD devrait pourra commencer dès le 21 mai et devrait être complété d'ici le 29 mai. L'horaire a été fait pour pouvoir accommoder le quart de travail et pour pouvoir accommoder aussi tous les autres tests à faire dans le laboratoire. La façon doit ça a été planifié va permettre de pouvoir compléter le 29 mai , précise Dre Sobanjo.

La PDG du CISSS, Caroline Roy, a également tenu à souligner la Journée nationale des préposés aux bénéficiaires en leur transmettant sa reconnaissance. Elle a rappelé qu'il s'agissait aussi de la journée des inalhothérapeutes et des médecins de famille, qu'elle remercie aussi pour leur travail.

Il reste par ailleurs trois travailleurs de la région à Montréal pour prêter main-forte. Deux autres ont manifesté leur intérêt pour aller donner un coup de main dans la zone chaude.