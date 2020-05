À 90 ans, voici la youtubeuse de jeux vidéo la plus âgée au monde

La Japonaise Hamako Mori a été désignée la plus vieille youtubeuse de jeux vidéo au monde par l’organisation des records Guinness. Née en février 1930, la femme de 90 ans est suivie par plus de 250 000 personnes sur la plateforme de diffusion de vidéos.

Elle est adepte des jeux vidéo depuis le début des années 1980, quand elle a vu de jeunes enfants y jouer.

Ça avait l’air si plaisant, et j’ai pensé que c’était dommage si seulement les enfants pouvaient y jouer , a-t-elle affirmé dans une entrevue publiée par l’organisation des records Guinness.

Depuis la Cassette Vision, lancée au Japon en 1981, elle a amassé toute une collection de consoles et de jeux vidéo.

Quand j’ai commencé, je n’étais pas bonne du tout. [...] C’est difficile d’échouer à un jeu, et j’échoue souvent. Alors quand je réussis un jeu au complet, je me sens bien.

En 2015, elle a lancé une chaîne YouTube sous le pseudonyme de Gamer Grandma  (Nouvelle fenêtre) (« grand-mère joueuse de jeu vidéo »). On peut la voir jouer à de grands succès tels que Elder Scrolls V: Skyrim ou Grand Theft Auto V, son jeu préféré.

[Ce jeu] est celui que j’aime le plus parce qu’il a des restrictions d’âge, alors les enfants ne peuvent y jouer! , a-t-elle souligné. Elle joue surtout sur la console PlayStation 4 en ce moment.

Hamako Mori dit jouer aujourd’hui de 7 à 8 heures par jour, et elle affirme que c’était bien plus auparavant. Elle souhaiterait que davantage de personnes âgées découvrent les jeux vidéo.

Je suis heureuse de m’être rendue à cet âge, et d’avoir appris à jouer aux jeux vidéo.

La youtubeuse nonagénaire dit recevoir une tonne de commentaires bienveillants de la part d’internautes, ce qui l’encourage à continuer de faire ses vidéos.