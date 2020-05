Vol d'identité : un camionneur de l'Î.-P.-É. obtient gain de cause

Un camionneur de l'Île-du-Prince-Édouard qui allègue qu'un imposteur a entaché son dossier de conduite affirme qu'il a finalement eu gain de cause, et qu'il peut à nouveau conduire sur les routes du Nouveau-Brunswick.

Il aura fallu plus d'un an à Rick McKie pour blanchir son nom.

Le livreur de poisson pour une entreprise de Summerside dit qu'il n'avait plus l'autorisation de conduire au Nouveau-Brunswick en raison d'une contravention impayée qui lui aurait été attribuée par erreur.

Rick McKie dit qu'il a reçu des autorités, cette semaine, la confirmation que les accusations contre lui sont bel et bien suspendues, et qu'il peut à nouveau traverser librement le pont de la Confédération pour son travail et les rendez-vous médicaux d'un de ses enfants.

C'est bon de savoir que je peux aller à [l'hôpital pour enfants] IWK avec mon fils, et que je peux aller au Nouveau-Brunswick quand il le faut. Je n'ai rien fait de mal, donc c'est logique. Rick McKie, camionneur de l'Île-du-Prince-Édouard

Depuis plus d'an, le camionneur de l'Île-du-Prince-Édouard et père de trois enfants dit qu'il ne pouvait plus effectuer des livraisons à l'extérieur de la province, ni accompagner son fils de 13 ans à des rendez-vous médicaux à l'hôpital IWK d'Halifax.

Le soir du 13 septembre 2018, un agent de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a intercepté un conducteur qui roulait sans permis de conduire à St. Stephen, au Nouveau-Brunswick. Le policier a identifié ce conducteur comme étant Rick McKie, et lui a remis une contravention de plus de 1000 $.

Mais le camionneur insulaire soutient que ce n'était pas lui.

Rick McKie insiste que le soir de l'arrestation à St. Stephen, il se trouvait chez lui, à près de 400 kilomètres de la petite municipalité du sud-ouest du Nouveau-Brunswick. Il dit qu'il a été informé de l'affaire plusieurs mois plus tard par sa compagnie d'assurances et qu'à ce moment-là, il était déjà trop tard pour contester la contravention.

La GRCGendarmerie royale du Canada au Nouveau-Brunswick a retiré les accusations contre le camionneur lors d'une audience au palais de justice de Saint-Jean, le 10 mars dernier. Sur la base de notre enquête, nous avons déterminé que ce n'était pas [Rick McKie] , confirme Jullie Rogers-Marsh, la porte-parole du corps policier.

Je pense que c'est une bonne nouvelle quand tout le monde reconnaît que des erreurs ont été commises et qu'elles sont corrigées , affirme à son tour Doug MacEwen, le registraire des véhicules de l'Île-du-Prince-Édouard, qui confirme du même souffle que la contravention impayée est maintenant effacée du dossier de Rick McKie.

La GRCGendarmerie royale du Canada au Nouveau-Brunswick poursuit son enquête afin de déterminer qui était le véritable conducteur intercepté à St. Stephen, le soir du 13 septembre 2018.

Avec des renseignements de CBC