Un employé de Walmart contaminé par la COVID-19 à Winnipeg

L’homme d’une quarantaine d’années a travaillé pour la dernière fois le 9 mai entre 16 h et 21 h, a assuré le Dr Roussin.

Il est peu probable qu’il y ait eu des contacts avec les clients, mais nous voulions être sûrs que les gens sont au courant de ce cas , a ajouté le médecin hygiéniste en chef.

Le risque qu’il y ait eu des contacts prolongés entre l’employé et des clients est faible, explique-t-il, précisant qu’ il n’y a pas zéro risque non plus.

Toute personne qui se trouvait dans ce magasin Walmart le 9 mai entre 16 h et 21 h et qui se sent mal devrait se faire tester pour la COVID-19, indiquent les autorités sanitaires.

L’employé a été testé le 14 mai, et son cas est considéré comme une transmission communautaire. Nous avons été incapables jusqu’à présent de relier ce cas avec quelqu’un de malade ou avec une personne ayant récemment voyagé , a expliqué Brent Roussin.

Par contre, les autorités sanitaires étaient au courant d’un certain nombre de contacts qui ont pu être retrouvés et que ces personnes seraient certainement placées en isolement et testées .

De son côté, Walmart a indiqué dans un communiqué que par prudence, les associés ayant été en contact étroit et prolongé [avec l’employé malade] ont été dirigés vers l'auto-isolement .

Nous avons régulièrement amélioré le nettoyage dans le magasin et d'autres mesures de distanciation sociale sont en place. Nous sommes en contact avec les responsables locaux de la santé publique , précise l’enseigne américaine.

Accélérer la réouverture de l’économie

Aucun nouveau cas de COVID-19 n’a par ailleurs été annoncé mardi. Le nombre de cas actifs est toujours de 26, tandis que 257 personnes ont été guéries, une seule est à l’hôpital et aucun patient ne se trouve en soins intensifs. Le Manitoba dénombre 290 cas présumés et confirmés depuis le début de la pandémie et enregistre 7 morts.

Lundi, 379 tests ont été réalisés, soit 35 578 depuis février. De plus, un nouveau site de dépistage a ouvert mardi à Winnipeg. Situé à Thunderbird House, il est ouvert tous les jours de 9 h à 17 h.

Ces bons résultats font en sorte que les autorités sanitaires pourraient accélérer la réouverture de l’économie. C’est ce qu’a laissé entendre le Dr Roussin mardi en conférence de presse.

Je pense que nous serons probablement en avance sur notre calendrier et la levée de certaines restrictions , a-t-il déclaré.

Je n’ai pas encore les détails , a-t-il cependant précisé, promettant de communiquer plus d’information au cours de la semaine.

Nous visions la date du 1er juin et il est probable que nous puissions annoncer des mesures avant , a-t-il simplement dit en faisant référence à la phase 2 du déconfinement.

Des amendes de 486 $ pour avoir voyagé dans le Nord

Brent Roussin a aussi réagi à l’annonce de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) qui a remis une amende à huit personnes pour des voyages non essentiels au-delà du 53e parallèle. Sept d'entre elles étaient originaires de Winnipeg, et la huitième, de Dauphin.

Chaque personne a reçu une amende de 486 $. Les accusés ont tous indiqué qu’ils rendaient visite à des amis et de la famille dans le secteur de Thompson et qu’ils savaient qu’une restriction de voyage était en vigueur, mais qu’ils avaient décidé de ne pas l’observer , a indiqué la GRCGendarmerie royale du Canada dans un communiqué.

Ce qu’on a vu généralement pendant cette pandémie, c’est que la plupart des personnes au Manitoba suivent les conseils , a estimé le médecin hygiéniste en chef du Manitoba.