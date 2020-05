Les ventes dans les centres de jardinage explosent dans la MRC de Drummond

C'est le cas au Centre de jardin paysagiste Alain Carrier de Drummondville, où les clients se succèdent à un rythme soutenu, même en ce début de semaine.

Selon le directeur général de l'entreprise, Jonathan Carrier, il s'agit clairement d'une situation exceptionnelle. Il y a beaucoup beaucoup d’achalandage, au moins 100 % de plus qu’en 2019, s’exclame-t-il. J’imagine que tout cela a été créé parce que les gens sont plus chez eux et cherchent des activités à faire.

Le propriétaire de la Pépinière l'Avenir s'attendait à une saison pratiquement morte en raison de la COVID-19.

Les ventes sont finalement plus de deux fois plus nombreuses qu'à la même période l'an dernier. On n'avait pas vu cela venir, témoigne André Angers qui a fondé l’entreprise il y a 46 ans. On ne savait pas si on était pour ouvrir [en raison du confinement]; et quand cela a ouvert, c’était un petit peu démesuré.

Les produits pour démarrer un jardin semblent particulièrement populaires cette année, selon les deux hommes d'affaires.

Avec les informations de Jean-François Dumas