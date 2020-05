La Fête des Vendanges Magog-Orford n’aura pas lieu en 2020

La 27e Fête des Vendandes Magog-Orford n’aura donc pas lieu en septembre prochain à la Pointe Merry de Magog. Nous ne sommes pas en mesure de prévoir les mesures gouvernementales qui seront en vigueur à cette date et la santé et la sécurité de nos exposants, festivaliers, artistes et bénévoles est notre priorité , a expliqué par voie de communiqué Myriam Boily, directrice générale de l’organisation.

L’équipe de la Fête des Vendanges s’active déjà à la planification de l’édition 2021 pour assurer un retour en force Extrait du communiqué de presse de l'organisation

La directrice générale mentionne que son équipe s’affaire à l’élaboration de projets pour continuer à promouvoir les produits locaux sans la tenue du festival.

D’autres événements d’envergures qui devaient se tenir à la fin et de l’été ou au début de l’automne ont aussi été annulés récemment. C’est notamment le cas du Salon du livre de l’Estrie.

Plus de détails à venir.