Un premier cas de COVID-19 à la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay

La Direction régionale de la santé publique a communiqué avec la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay dès qu’il a été connu qu’un proche de l’élève en question avait obtenu un résultat positif. Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean confirme que le résultat est entré dimanche.

Cette personne faisait partie des quatre cas dévoilés dans le bilan de lundi, dont l’origine de la contagion n’a toujours pas été établie.

Ce n’est que lundi que l’élève a été déclaré positif par épidémiologie, ce qui signifie qu’il présentait des symptômes et avait été en contact étroit avec un cas positif. Il n'a donc pas eu besoin de subir un test de dépistage. Il fait partie des deux cas dévoilés mardi.

Selon la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, c’est dimanche que le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux l’a contactée. D’autres communications ont eu lieu lundi, pour des précisions au fur et à mesure que l'information se précisait et pour la mise en place des procédures.

Jeudi dernier, un jeune qui fréquente une école de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean avait été retiré de sa classe, car un proche avait reçu un diagnostic positif.

Une lettre a été envoyée aux parents de l'école par la commission scolaire mardi pour les informer.

Une désinfection de la classe

La direction de l’école Félix-Antoine-Savard a donc eu le temps de procéder à la désinfection complète des locaux avant le retour en classe.

Tous les élèves de la classe dans laquelle se trouvait l'élève, ils sont une quinzaine, sont en isolement. Deux enseignants seraient aussi en isolement, selon le Syndicat de l'enseignement du Saguenay.

La présidente du Syndicat de l'enseignement du Saguenay, Aline Beaudoin, pense que la sécurité des élèves et du personnel reste la priorité. Est-ce que les mesures ont été prises pour s’assurer de la sécurité des personnes? Oui. Est-ce que ç’a bien été fait? Oui. C’est ça qui est important pour nous. Ce qui va faire la différence, c’est le résultat des autres individus. C’est un des premiers cas. C’est là où on va voir si les mesures de sécurité sont suffisantes pour continuer à garder les écoles ouvertes.

Transmission communautaire

En entrevue à l’émission C’est jamais pareil mardi matin, le directeur de la santé publique Donald Aubin avait confirmé que le coronavirus circule maintenant dans la communauté, ciblant entre autres le milieu scolaire.

On voit des gens avec lesquels on n’est pas capable de trouver l’origine et ça soulève beaucoup de questions, indique-t-il. On voit une circulation dans plusieurs milieux, dans des milieux qui sont différents les uns des autres. On pense à des milieux dans lesquels les gens vont pour des activités, le volet scolaire, et on se dit que là ça commence à être un peu plus inquiétant.

Il s’agit du premier cas d’un élève porteur du virus dans la région depuis le retour en classe des élèves du primaire, lundi dernier.

Avec des informations de Catherine Paradis et Pascal Girard