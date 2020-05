Un 50e résident du centre de soins Northwood succombe à la COVID-19

Cela porte à 50 le nombre de personnes emportées par cette maladie et qui résidaient dans cet établissement. La COVID-19 a fait 56 morts au total dans la province, selon les autorités.

La maladie n’a été détectée que chez une seule personne de plus, lundi, à la suite de 384 tests de dépistage. Jusqu’à présent, 1044 personnes l’ont contractée dans la province et 956 d’entre elles se sont rétablies.

La COVID-19 sévit encore dans deux foyers de soins. Northwood compte 19 résidents et 7 employés qui en sont atteints, selon les plus récentes données du gouvernement. Un autre établissement non identifié compte un résident atteint.

Neuf personnes souffrant de la COVID-19 reposent à l’hôpital, dont cinq aux soins intensifs.