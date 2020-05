Démolition du refuge beauceron d'un général américain à la conquête de Québec

En 1775, les habitants de Saint-Joseph aident Benedict Arnold et ses troupes lors de leur passage pour aller attaquer Québec : une façon de se venger de l’armée britannique qui a pillé et incendié les fermes de leurs parents de la Côte-de-Beaupré, lors de la Conquête , indique la Ville sur son site Internet.

La résidence située près de la rivière Chaudière était habitée jusqu'aux inondations de 2019, mais les propriétaires ont accepté la compensation offerte par le gouvernement, selon le conseiller municipal Pierrot Lagueux.

La destruction a été approuvée par une résolution du conseil municipal.

Lors de son passage en Beauce, Benedict Arnold et ses troupes étaient loin d'être vus comme des envahisseurs.

Ils ont été accueillis en héros presque, parce que 15 ans après la Conquête, Arnold, c'était comme le sauveur pour nous libérer du régime anglais , explique Gaston Cadrin, vice-président au patrimoine du Groupe d'initiatives et de recherches appliquées au milieu (GIRAM).

Selon M. Cadrin, c'est tout un volet d'histoire qui a disparu avec le bâtiment.

Tout ça découle d'un manque de vigilance historique de la part des élus. Il y aurait peut-être eu moyen au moins de la déplacer dans une zone qui ne serait pas inondable , insiste-t-il.

La maison avait une importance historique indéniable , ajoute pour sa part Charles Breton-Demeule, avocat et doctorant en droit à l'Université Laval, spécialisé dans la protection du patrimoine.

Au-delà d'une analyse poussée de la structure, des fouilles archéologiques sur le terrain auraient peut-être pu en révéler davantage sur l'expédition américaine de 1775.

La destruction provoque selon lui une perte irréversible qu'aucun panneau d'interprétation ne saurait combler.

Lorsque finalement on démolit ces traces du passé, il y a des éléments qui sont perdus à jamais et qui ne nous permettent pas de faire la lumière sur des pans très importants de notre histoire.

Le général Arnold et l'invasion de Québec

Le plan audacieux du général Benedict Arnold, qui souhaite conquérir Québec en remontant la rivière Chaudière depuis le Maine, est élaboré pendant la guerre d'indépendance des États-Unis. Les insurgés américains souhaitent alors que les Canadiens français se joignent à leur révolution.

Après tout, la Conquête britannique de 1759-1760 et le pillage des fermes par l'armée britannique sont encore récents dans les mémoires. À l'image de nombreux Canadiens français, plusieurs Beaucerons hébergent et aident les soldats américains... qui en ont bien besoin.

Les soldats d'Arnold arrivent en Beauce, aux portes de Québec, à l'automne 1775, affamés et affaiblis par un voyage périlleux de plus de 500 kilomètres dans une nature sauvage et mal cartographiée. Des 1100 hommes d'Arnold au départ de Boston, il n'en reste plus que 600 après de nombreuses désertions. Benedict Arnold et les troupes du général Montgomery, en provenance de Montréal, unissent leurs forces.

Une attaque est lancée contre Québec en pleine tempête de neige, le 31 décembre 1775. Protégés par les fortifications, les troupes britanniques et les miliciens canadiens ont facilement le dessus. Blessé durant les combats, Arnold maintient tout de même un siège autour de la ville jusqu'à l'arrivée de renforts britanniques au printemps suivant, ce qui l'oblige à fuir.

En 1780, il cède le prestigieux fort West Point aux Britanniques pour un montant d'argent. Il est depuis ce moment considéré comme un traître à la nation américaine.

Source : Histoire du Québec, Benedict Arnold : un patriote et un traître