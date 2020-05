La Ville de Toronto signe une entente au sujet de ses refuges

La situation des refuges de sans-abri de Toronto inquiète dans le contexte de la pandémie. Néanmoins, les agences sociales qui avaient l'intention de demander une injonction pour forcer des mesures plus strictes se sont entendues, mardi, avec la Ville.

Plusieurs agences sociales ont paraphé une entente à l'amiable avec la Ville de Toronto pour éviter de recourir à une injonction interlocutoire devant les tribunaux le mois prochain afin de renforcer la sécurité des refuges pour sans-abri de la métropole durant la crise sanitaire.

Ces groupes de défense en avaient fait une priorité au début de la pandémie qui a atteint les refuges de la Ville, comme bien d'autres lieux de rassemblement où la promiscuité est plus grande qu'ailleurs.

Ils avaient déposé une demande d'injonction, qui devait être entendue le 8 juin en cour supérieure de l'Ontario, parce qu'ils estimaient que la situation dans les refuges de Toronto était lamentable et que les sans-abri n'y étaient pas en sécurité.

À lire aussi : Cri d'alarme des organismes de défense des sans-abri

La coalition demandait à la Ville d'y appliquer les mêmes consignes de santé publique que celles qu'elle est tenue d'imposer ailleurs sur son territoire.

La Ville devra faire respecter dans ses refuges une distance de deux mètres entre chaque lit. Photo : Radio-Canada

Un recours constitutionnel était même envisagé pour forcer la Municipalité à agir, parce que la coalition y voyait plusieurs violations des libertés civiles relativement à la sécurité des sans-abri et la discrimination à laquelle ils font face selon elle.

L'Association canadienne des libertés civiles, qui appartient à cette coalition, affirme que l'entente est un pas dans la bonne direction et que les négociations ont abouti à un cadre réglementaire concernant des solutions qui peuvent être mises de l'avant.

Ceux qui travaillent auprès des sans-abri ont souligné à maintes reprises qu'il s'agit d'un groupe très vulnérable pendant la pandémie. Photo : La Presse canadienne / Colin Perkel

Selon un document de cour de la firme d'avocats du groupe, l'entente stipule notamment que la Ville doit déployer des efforts pour faire respecter une distance physique de deux mètres entre chaque lit et cesser d'utiliser des lits superposés dans ses refuges permanents et ses centres d'accueil temporaires de nuit ou de jour .

L'accord mentionne également que la Ville a la responsabilité d'héberger tous les sans-abri de façon sécuritaire, y compris ceux qui vivent dans des camps de fortune dans les parcs et les ravins de la métropole.

L'avocate Jessica Orkin représente des agences sociales, dont beaucoup travaillent avec des itinérants dans les refuges. Photo : CBC/Lorenda Reddekopp

La Ville de Toronto a en outre l'obligation de signaler les progrès qu'elle enregistre dans le traitement des demandes de places dans ses refuges au cours des deux prochains mois.