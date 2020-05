Déversement de diesel à Lac-Bouchette

L'unité mobile d'Urgence Environnement s'est déplacée sur place pour contenir la propagation des hydrocarbures.

Selon le ministère du Développement durable, de l'Environnement de la Lutte contre les changements climatiques, des estacades ont été installées pour limiter la propagation sur le plan d'eau. La présence de glace sur le lac aurait cependant permis de réduire les dégâts.

Lorsque notre intervenant est arrivé sur place, il a pu constater effectivement la présence de diesel qui flottait à la surface du lac Bouchette [...]. Il y a une opération d'excavation qui a débuté au cours de la fin de semaines du côté des berges pour excaver les sols contaminés et retirer ces sols , a confirmé la porte-parole du Ministère, Sophie Gauthier.

Les vannes du barrage du lac des Commissaires ont été en partie fermées pour permettre aux équipes d'urgence d'excaver les sols contaminés sur les berges.

Les sols contaminés seront envoyés dans un centre pour être décontaminés et revalorisés.

Aucun puits d'eau potable n'a heureusement été contaminé parce que le secteur est desservi par le réseau d'aqueduc municipal, ce qui réjouit la mairesse, Ghislaine Hudon.

Le carburant proviendrait du garage de l'entreprise Transport C.J.Z. de Lac-Bouchette, qui a reçu un avis de non-conformité. Des échantillons d'eau et de sol ont été prélevés pour permettre au Ministère de poursuivre son enquête sur la cause exacte du déversement.

Toutefois, la mairesse Hudon croit que la priorité n'est pas de trouver le coupable.

On n'a pas le temps de chercher qui est le coupable puis qui va payer. La municipalité, oui, puis après ça, on cherchera le coupable puis on verra à se faire payer en conséquence.

Ghislaine Hudon, mairesse de Lac-Bouchette