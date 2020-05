Des feux de forêt ont fait craindre le pire à des agriculteurs saskatchewanais

Nous avions déjà eu de gros incendies près de Fort à la Corne, mais rien de cette ampleur , affirme Walter Matieyshen, qui habite à une dizaine de kilomètres au sud-est de Shipman depuis 45 ans.

La situation était à ce point critique que deux alertes ont été publiées afin de demander aux habitants des municipalités rurales de Torch River et de Garden River et des communautés de Smeaton, de Choiceland et de White Fox de se préparer à une évacuation.

Au plus fort de l’incendie durant la fin de semaine, certains membres de la Première Nation crie de James Smith ont dû être évacués en raison des préoccupations liées à la fumée des feux. Ils ont toutefois pu retrouver leur domicile une fois les incendies maîtrisés.

Walter Matieyshen, qui a travaillé pendant 27 ans au sein de l’équipe de la protection des forêts et de la gestion des incendies, se sentait prêt à intervenir pour empêcher les feux de prendre de l’ampleur sur le terrain de ses voisins, mais la vitesse à laquelle se propageait l’incendie est venue compliquer les choses.

Selon l’Agence de la sécurité publique de la Saskatchewan, le vent dépassait par moments 50 km/h au cours de la fin de semaine, une vitesse qui rend difficile la lutte contre les incendies .

Heureusement, les nombreuses années d’expérience de Walter Maiteyshen lui ont permis de demeurer sur ses gardes et de vérifier que les incendies ponctuels qui se déclenchent généralement par des étincelles ou des braises à distance du feu principal n’atteignent pas sa maison.

L'incendie a ravagé une bonne partie de la forêt à proximité du terrain de la famille Matieyshen. Photo : Kathy Matieyshen

Même si sa famille et lui ont passé une fin de semaine plutôt inquiétante, Walter Maiteyshen souligne que les effets négatifs des incendies ont fait ressortir le meilleur de beaucoup de gens dans la communauté.

Ces derniers se sont mobilisés afin de venir prêter main-forte à ceux qui étaient les plus vulnérables, indique-t-il.