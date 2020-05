Une reprise des activités à l'usine Fiat-Chrysler de Windsor sous haute surveillance

De nombreuses mesures de sécurité ont été mises en place pour le retour des travailleurs.

Les employés doivent se plier à un protocole sanitaire avant d'entrer dans l'usine. Ils sont notamment questionnés et évalués dans des tentes qui ont été aménagées à l'extérieur.

S'ils ont un crochet qui dit qu'ils peuvent travailler, on a une caméra pour prendre leur température , explique Lou-Ann Gosselin, chargée de communication pour FCA Canada.

Des aménagements ont été également apportés pour limiter les contacts entre employés. Les postes de travail ont été espacés et des marquages au sol ont été effectués pour diriger la circulation dans l'usine. Les horaires des pauses et des dîners ont aussi été décalés. Le port du masque est obligatoire, une désinfection plus importante des zones de contact élevé a été prévue.

À l'intérieur de l'usine d'assemblage Fiat-Chrysler de Windsor, les postes de travail ont été aménagés de façon à assurer la protection des travailleurs. Photo : Groupe FCA

Des employés contents de retourner au travail

À son arrivée à l'usine, Gillian Marshall disait avoir hâte de retourner au travail. La jeune femme est employée à temps partiel.

J'ai la confiance dans le management ici. J'ai la confiance qu'ils vont prendre soin de nous , explique-t-elle.

Jean-Paul Barrette, qui a pour sa part participé à l'aménagement des postes de travail, dit lui aussi avoir confiance.

Je suis confortable avec notre travail pour la sécurité de tous les opérateurs ici aujourd'hui , assure-t-il.

David Chasson pense quant à lui que c'est une bonne chose de retourner au travail, mais il fait partie de ceux qui sont plus anxieux.

On ne sait pas. On entend tellement de choses. On espère que tout ira bien , confie-t-il.

Toutefois, un seul des trois quarts de travail est de retour ce mardi.

C'est tellement différent, alors on veut prendre notre temps. On veux essayer le process avec un shift pour commencer , explique Lou-Ann Gosselin.

L'usine qui compte habituellement 6000 travailleurs a cessé ses activités le 18 mars dernier.

Les employés de Ford, GM et Toyota ont quant à eux repris le travail en Amérique du Nord lundi.

Avec des informations de Thilelli Chouikrat et CBC