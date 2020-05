Les feux à ciel ouvert interdits dans une grande partie de l’Est-du-Québec

L’interdiction est entrée en vigueur à 8 h, mardi matin. Un règlement semblable était déjà appliqué dans plusieurs régions du Québec situées plus à l’ouest.

Toutes les MRC du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, excepté les Îles-de-la-Madeleine, sont incluses dans l’interdiction.

Sur la Côte-Nord, les territoires des MRC de la Haute-Côte-Nord, de la Manicouagan et de Sept-Rivières, à l’exception des territoires non organisés de ces dernières, sont aussi inclus. La Minganie et la Basse-Côte-Nord ne sont pas mentionnées dans le communiqué émis lundi après-midi par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP).

Le Ministère et la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) ont pris la décision d’interdire les feux à ciel ouvert compte tenu des conditions météorologiques qui ont évolué et de la disparition du couvert de neige.

Selon la SOPFEUSociété de protection des forêts contre le feu , il est facile de perdre rapidement le contrôle de feux allumés lors du nettoyage printanier des terrains.

Plus de la moitié des incendies survenus depuis le début du printemps ont été causés par la perte de contrôle d’un brûlage de rebuts ou de matières résiduelles, selon le communiqué.

Un pompier forestier. Photo : SOPFEU

L’interdiction vise à limiter les risques de propagation de la COVID-19 lorsque les pompiers répondent à des alertes qui auraient pu être évitées.

La Ville de Sept-Îles avait déjà choisi de ne plus accorder de permis de feux à ciel ouvert, citant les mêmes raisons que la SOPFEUSociété de protection des forêts contre le feu et le MFFPministère des Forêts, de la Faune et des Parcs .

Avec les informations de Sylvie Aubut