Affluence record sur la promenade du sentier Fundy

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a autorisé l’ouverture des parcs et des sentiers dans le cadre de l'allègement des mesures de prévention de la COVID-19.

Dimanche, des gens présents dans plus de 2000 véhicules ont fait la queue pour accéder à la promenade du sentier Fundy. Il y avait par moments plus de 100 voitures à la fois dans la queue.

Jeffery Reath et six membres de sa famille étaient du nombre. Sa famille était enthousiaste après avoir passé des semaines de confinement à domicile en ayant peu de choses à faire, explique M. Reath.

Jeffrey Reath et six autres membres de sa famille ont fait la queue avec enthousiasme pendant deux heures pour effectuer une randonnée à vélo sur la promenade du sentier Fundy. Photo : Gracieuseté/Jeffrey Reath

La promenade du sentier Fundy serpente le long de la côte de la baie de Fundy. Elle comprend plusieurs sentiers, des chutes d’eau, des plages, des terrasses d’observation,des belvédères et d’autres installations.

Jeffery Reath ne se doutait pas que sa famille allait devoir faire la queue pendant deux heures avant de faire une randonnée à vélo, mais tous les automobilistes présents se sont montrés patients, dit-il. Personne ne klaxonnait et personne ne sortait de sa voiture pour évaluer la longueur de la queue, souligne-t-il.

Sa famille a beaucoup aimé la randonnée, au point d’acheter un laissez-passer saisonnier, ajoute M. Reath.

Un record d’affluence

Le nombre de véhicules qui ont accédé aux installations en un jour a établi un nouveau record, dimanche, selon le président du conseil d’administration de la promenade du sentier Fundy, Greg Turner.

Nous sommes enchantés. C’est un excellent début de saison , affirme M. Turner.

Le personnel n’a eu que trois semaines pour préparer l’ouverture des lieux conformément aux directives de santé publique. C’était une course contre la montre, explique-t-il.

La promenade du sentier Fundy offre des panoramas de la baie du même nom. Photo : CBC/Shane Magee

Certains sentiers restent fermés parce qu’ils sont trop étroits pour que les gens puissent respecter l’éloignement physique de deux mètres, précise M. Turner, et d’autres sentiers sont maintenant à sens unique.

Le personnel consacre plus de temps à nettoyer les salles de toilette et à désinfecter les surfaces fréquemment touchées, comme les mains-courantes et les appareils pour cartes de crédit ou de débit.

Les longues files de voitures constituaient un ombre au tableau, mais M. Turner croit qu’elles diminueront à St. Martins au fur et à mesure que les gens se familiariseront avec le nouveau point d’accès à Sussex Corner.

La promenade est l’un des quelques parcs ouverts à l’heure actuelle dans la province, indique Greg Turner.

Le parc provincial de la baie Oak a ouvert jeudi dernier. Plusieurs autres vont faire de même vendredi, dont ceux de Mactaquac et de la plage New River.

Avec les renseignements de Tori Weldon, de CBC