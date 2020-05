Avec la crise, faut-il revoir le mode de financement de la culture?

De nombreux organismes culturels peuvent compter sur du financement provenant des entreprises privées par l’entremise de dons et commandites. Selon le professeur associé à HEC Montréal André Courchesne, ce mode de financement très important représente entre 15 à 17 % des revenus des organismes culturels.

Le financement des entreprises privées pourrait chuter, prévient toutefois M. Courchesne et poser un défi de survie à plusieurs organismes culturels. On peut comprendre les entreprises de restreindre leurs dépenses [en raison du contexte économique] et donc conséquemment, ils ne seront pas tellement sensibles a une sollicitation de dons et de commandites , explique-t-il.

Par ailleurs, les commandites en échange d’une visibilité lors d’un événement sont impossibles actuellement, ce qui pourrait décourager plusieurs entreprises. L’organisme culturel ne peut garantir une visibilité, une présence, auprès d’un public qu’il [l’entreprise privée] voudrait rejoindre , constate M. Courchesne.

Le secteur de la culture est plus important que le secteur de l’agriculture dans le PIB du Québec. Ce qui nous rassemble, c’est notre culture, ce sont nos valeurs, qui sont souvent portées par nos artistes. Je pense que ça vaut la peine d’être préservé pendant cette année difficile. André Courchesne, professeur à HEC Montréal

André Courchesne a récemment cosigné un texte collectif avec de grands noms du milieu culturel québécois, dont André Dudemaine et Monique Savoie. Le collectif réclame un plan de relance en culture.

Ils demandent notamment une intervention de l’État. Ce qu'on a recommandé, c'est de soutenir davantage les organismes qui dépendent en majorité des revenus autonomes ou privés , résume M. Courchesne.

Mobilisation du milieu culturel

Le Conseil de la culture de l’Estrie envisage aussi une diminution des revenus provenant des dons et commandites. Sa présidente, Sylvie L. Bergeron, croit aussi que les gouvernements pourraient emboîter le pas. Les gouvernements ne pourront plus soutenir les organismes culturels , craint-elle.

L’organisme a donc enclenché une consultation auprès de ses membres sur l’idée d’organiser une campagne de financement pour créer un fonds régional. Une collecte de fonds générale ou collective pour l'ensemble des organismes et artistes aussi , résume Mme Bergeron.

Elle envisage de mobiliser les municipalités pour permettre le succès d’une telle opération, si celle-ci obtient l’appui des membres. Il faut influencer nos municipalités, les MRC, afin qu’elles investissent dans les arts et la culture et pas seulement dans l’asphalte , affirme-t-elle.

Le professeur André Courchesne croit quant à lui qu’une sollicitation des individus afin d’obtenir des dons pourrait être une opportunité à saisir .

Contre le financement du privé

Alain Deneault, auteur d'un essai sur les paradis fiscaux, clame que le financement de la culture par les entreprises privées est un non-sens. On assiste à l'échec de ce système-là qui est extrêmement précaire en lui-même du moment qu'il dépend du bon vouloir de pseudo-mécènes qui, en fait, cherchent essentiellement à faire connaître leurs marques dans des commandites de prestige plutôt que de soutenir les arts , s’exclame-t-il.

Le financement des arts par le biais d’entreprises privées qui sont versatiles, qui sont imprévisibles, qui sont mues par des intérêts, en échange d'avantages fiscaux, ne peut pas fonctionner si on croit à l’indépendance du statut de l’artiste et à la sécurité du statut de l’artiste. Alain Deneault, auteur et philosophe

Il croit que l'État devrait être plus exigeant envers les grandes entreprises afin de disposer de davantage de capitaux pour investir dans la culture. Beaucoup de grandes entreprises transfèrent des actifs artificiellement dans les paradis fiscaux pour ne pas payer leur juste part d’impôt et lorsqu’elles sont en situation de payer des impôts à l’intérieur du pays, elles ont le droit à toutes sortes d’avantages pour transformer l’impôt qu’elles doivent en commandite de prestige , s’insurge-t-il.

Par ailleurs, la dépendance du milieu culturel aux fonds des entreprises privées occasionnerait un risque de dérapage, prévient M. Deneault. Cela pourrait inciter les artistes à se conformer aux attentes des puissants pour éviter de perdre du financement.

Le ministère de la Culture n'a pas répondu favorablement à notre demande d'entrevue lundi.