Réouverture des commerces sur fond d'incertitudes dans l’est de l’Ontario

Mardi, les commerces ontariens qui ont pignon sur rue pourront à leur tour ouvrir leurs portes après plus de deux mois de fermeture imposée. La fébrilité est palpable pour bon nombre d’entre eux, mais ils reconnaissent que les pertes sont inévitables et ils s'inquiètent toujours pour leur survie.

Deux mois, c’est quand même très long. On est très chanceux de pouvoir ouvrir au bout de deux mois. Si ça devait durer plus longtemps, ça pourrait nous faire très, très mal , fait remarquer le propriétaire du Sports Experts de Hawkesbury, Denis Charlebois.

Après deux mois de disette, c’est le soulagement pour beaucoup de commerçants d’un bout à l’autre de l’Ontario. Ventes en ligne, livraisons, commandes à ramasser sans contact« : les entrepreneurs ont redoublé de créativité pour rester à flot.

Mais toutes ces astuces ne sont pas nécessairement comparables au magasinage en bonne et due forme, croit le président de l’Association des zones d’amélioration commerciale d’Ottawa, Mark Kaluski. Les mesures de protection nécessaires pour rouvrir auront aussi des coûts substantiels.

On ne sait pas comment on va être capable de gérer toutes les dépenses et les revenus qui vont être moindres. Mais c’est nécessaire, il faut rouvrir. Mark Kaluski, président de l’Association des zones d’amélioration commerciale d’Ottawa

Moment charnière, avenir incertain

Le printemps, pour certains, était le moment de faire la majorité de leur vente pour l’année. Il y en a plusieurs qui ne seront pas capables de s'en remettre , ajoute M. Kaluski.

La réouverture n’est cependant pas synonyme d’affaires en or, estiment certains commerçants comme Isabelle Gauvreau, qui tient une boutique de vêtement sur la promenade Sussex, à Ottawa. Ayant perdu les revenus potentiels de touristes et de curieux qui pourraient s’aventurer dans sa boutique, elle mise tout sur une approche plus personnalisée, sur rendez-vous seulement.

La situation à court et à moyen terme sera, au mieux, tenable , croit-elle.

L’objectif, c’est de survivre, de rester ouvert. Isabelle Gauvreau, propriétaire de la boutique Isabelle mode

Il y aura des pertes. Il faut être réaliste : je pense que, pour le reste de l’année, on va être en situation de ralentissement en ce qui a trait à nos gains , pense-t-elle.

Le propriétaire de la boutique de mode masculine l’Hexagone, Étienne Humez, se demande quant à lui si la réouverture signifie la fin du soutien du gouvernement.

Comment les gens vont-ils survivre aux six prochains mois? , se demande-t-il. Est-ce que l’état va encore continuer à nous aider à ce moment-là? […] Je pense m’en sortir, à moins qu’il y ait une deuxième vague.

L’angoisse est encore plus forte chez tous les autres entrepreneurs qui ne peuvent toujours pas accueillir de clients sous leur toit. On sait que, parmi les restaurants et les bars, il va y avoir beaucoup de faillites, beaucoup de problèmes, on pense même entre 50 % et 60 % [de faillites] , estime M. Kaluski.

Avec les informations de Yasmine Mehdi, Denis Babin et Pascale-Marie Dufour