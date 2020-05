Prestation d'un DJ dans un bar de Chicoutimi : la police analyse le dossier

L’événement, tenu au bar L’Appartement de la rue Racine, a suscité l’intérêt des forces de l’ordre, qui ont dépêché des patrouilleurs sur les lieux deux heures après le début de la prestation musicale. Aucun constat d’infraction n’a cependant été remis puisque le bar ne comptait que quatre employés, qui ont tous respecté la règle de distanciation de deux mètres. Aucun client n'était présent.

On va devoir faire des vérifications à savoir si ce genre d'événement-là est permis. Est-ce qu'ils pouvaient le faire? Est-ce qu'ils avaient les autorisations? C'est un questionnement qu'on va avoir avec nos aviseurs techniques , a expliqué le porte-parole du corps policier, Bruno Cormier, lundi.

Les propriétaires ont fait fi des directives gouvernementales pour permettre à Maxime Lamontagne, alias DJ Blaas, de diffuser sa prestation sur la plateforme Internet Twitch.

Le gérant de l’établissement assure que l’événement a été organisé dans le respect des règles.

Techniquement, on n’est même pas censé être ouvert. Là, on est vraiment plus comme un studio si on veut. On ne vend pas d'alcool. On est une toute petite équipe vraiment réduite, vraiment éloignée. On veut respecter les règles. On comprend ça , assure le gérant de L’Appartement, Alexandre Bédard, qui a précisé que tous les fonds amassés dans le cadre de l’événement ont été remis à la Croix-Rouge.

DJ Blaas, lui, croit avoir apporté du réconfort à bien des gens.

Je reçois beaucoup de messages positifs sur mon Facebook comme quoi j'ai des gens qui me suivent et qui sont moins bien avec le fait qu'ils sont seuls à la maison. Ils feelent un peu plus dépressifs. Ils trouvent ça vraiment dur l'isolement et m'écrivent pour me dire que je les aide vraiment , rapporte-t-il.

Les impacts de la fermeture sont craints

Le conseiller responsable du centre-ville de Chicoutimi, Simon-Olivier Côté, craint que la fermeture prolongée de commerces de la rue Racine mette en péril leur avenir.

C'est un peu inquiétant. On espère qu'on va avoir des nouvelles bientôt du gouvernement, qui vont nous permettre de dire aux commerçants qu’ils peuvent ouvrir les restaurants, les bars, les terrasses et tout. Ça, on aimerait ça que ça commence bientôt. Simon-Olivier Côté, conseiller municipal, district #8

Pour les bars qui n'ont pas d'offre de restauration, la situation est plus difficile et certains devront faire preuve de créativité.

On essaie de penser à des concepts : des plexiglas, une espèce de piste de danse en carrés. Ou, à la limite, juste des places assises comme un restaurant , analyse Alexandre Bédard, de L’Appartement.

D'après le reportage de Mélissa Savoie-Soulières