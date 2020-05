Manifestation contre la fermeture des frontières entre le Québec et le Nouveau-Brunswick

Cette marche pacifique s'est déroulée en simultané sur le coup de 14 h à Campbellton et à Pointe-à-la-Croix, deux communautés séparées par un pont.

Les manifestants, formés d’une légère majorité de Québécois, ont ainsi voulu démontrer la nécessité d'un libre circulation des gens habitant cette grande région économique.

L'activité symbolique est l'initiative de Lisa Lévesque, une habitante de Pointe-à-la-Croix.

Mme Lévesque, qui travaille comme intervenante en santé mentale au Nouveau-Brunswick, n'a pu voir certains membres de sa propre famille depuis deux mois.

On veut démontrer aujourd'hui qu'on est unis. On est deux provinces, mais on est uniques, on est unis ensemble.

Lisa Lévesque, organiatrice de la marche