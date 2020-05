Les causes de l’accident des Snowbirds encore inconnues

L'accident survenu dimanche à Kamloops en Colombie-Britannique a causé la mort de la capitaine Jenn Casey.

Lors d’une conférence de presse lundi après-midi, le lieutenant-colonel Mike French a donné quelques détails supplémentaires sur le drame.

Il a entre autres expliqué que les deux membres d’équipage de l’avion ont pu s’éjecter alors que l’aéronef se dirigeait vers le sol. La capitaine Jenn Casey n’a pas survécu, tandis que Richard MacDougall, le pilote, a été blessé. La vie de ce dernier n’est pas en danger.

Ancienne journaliste, Jenn Casey était officière des affaires publiques de l’équipe des Snowbirds. Photo : Radio-Canada

Le lieu de l’écrasement a été sécurisé par les autorités et une équipe d’enquête de la Direction de la sécurité des vols à Ottawa est déjà arrivée à Kamloops pour faire enquête et déterminer la cause de l’accident , mentionne Mike French.

Selon lui, les premières constations de l’enquête devraient être révélées d’ici une trentaine de jours. La prudence est toutefois de mise, puisqu’une « enquête de ce type peut prendre jusqu’à un an », dit-il.

Par conséquent, la tournée pancanadienne des Snowbirds, mise en place pour remonter le moral de la population et souligner le travail des intervenants de première ligne en cette période de crise de la COVID-19, est reportée jusqu'à nouvel ordre.

L’ensemble de la flotte des Snowbirds est en pause, confirme le commandant de l’escadron.

Moose Jaw endeuillée

L’escadron de démonstration aérienne de l’Aviation royale canadienne des Snowbirds est établi en Saskatchewan, plus précisément à Moose Jaw.

L'annonce de la tragédie y a été particulièrement difficile.

Le maire de Moose Jaw, Fraser Tolmie, a souhaité exprimer ses plus sincères condoléances à la famille de Jenn Casey, ainsi qu'à toute l’équipe des Snowbirds .

Visiblement ému par la tragédie, Fraser Tolmie évoque la mort de la capitaine Casey comme une perte non seulement pour Moose Jaw, pour l’équipe des Snowbirds, mais pour le Canada entier .

Les Snowbirds volent depuis 50 ans, ils sont ancrés dans notre communauté et nous avons une relation forte. Ils font partie de notre famille , soutient Fraser Tolmie.

Nous sommes déjà passés par ce genre de moment, mais ça n’est jamais simple , déplore le maire, alors que les Snowbirds pleurent la mort d’un huitième pilote depuis 1972.

La directrice de l’Association communautaire fransaskoise de Moose Jaw (ACFMJ), Corinne Dourlent, a elle aussi tenu à exprimer sa tristesse. C’est une tragédie , dit-elle, ajoutant que l’accident et la mort tragique de la capitaine Casey auront des répercussions sur toute la communauté de Moose Jaw.

Tout le monde est très fier d’avoir les Snowbirds ici. Le fait d'avoir un accident comme ça, ça touche vraiment tout le monde, tant les francophones que les anglophones, militaires ou non , déclare la directrice de l’ ACFMJAssociation communautaire fransaskoise de Moose Jaw .

Corinne Dourlent a aussi tenu à souligner le professionnalisme du capitaine Richard MacDougall, le pilote de l’aéronef grièvement blessé lors de l’accident.

Il a réussi à changer sa trajectoire pour épargner la ville au-dessus de laquelle il devait voler. [...] C’est vraiment très triste, mais je salue vraiment son excellence de pilotage , précise Corinne Dourlent.

Avec les informations de Zoé Clin