Interdiction de feux à ciel ouvert en Abitibi-Témiscamingue

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, en collaboration avec la Société de protection des forêts contre le feu, la SOPFEU, ont pris cette décision.

Les conditions météorologiques des prochains jours et le fait qu'il n'y a plus de neige au sol ont incité les organisations à interdire les feux à ciel ouvert, et ainsi éviter d'éventuels feux de forêt.

L'objectif est aussi de limiter le risque de propagation de la COVID-19 lorsque les pompiers répondent à des alertes incendie et ainsi préserver la capacité opérationnelle de la SOPFEU et celle des services de sécurité incendie municipaux durant la pandémie.