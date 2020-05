La cote de popularité du vélo explose

Voyages à l'étranger annulés, réunions de famille sur la glace et sports d'équipe toujours interdits. En plus de la météo clémente des derniers jours, tous les ingrédients sont réunis pour faire exploser la cote de popularité du vélo.

Jean-Philippe Fortin, responsable du magasin UltraViolet de Chicoutimi, a constaté une hausse de l’achalandage à partir de la fin de la semaine dernière.

Le beau temps était au rendez-vous, les gens voulaient en profiter. Jeudi et vendredi dernier, ça a été la folie un peu , rapporte-t-il.

Un phénomène semblable a été remarqué chez Sportcycle Expert de La Baie et Chicoutimi.

On s'aperçoit vraiment que tout le monde n'a qu'une chose à faire pratiquement. C'est un beau sport individuel le vélo , note le propriétaire du commerce, Patrick Simard.

Patrick Simard est propriétaire des commerces Sportcycle Expert à La Baie et Chicoutimi. Photo : Radio-Canada

L'engouement pour le vélo provoque des délais d’attente dans certains commerces de la région.

Alors que des cyclistes aguerris procèdent à des ajustements en prévision de la prochaine saison, d'autres, un peu moins assidus, décident de dépoussiérer leur vieille bicyclette.

On a vu des vélos plus âgés, en moins bon ordre que d'habitude. Les gens se sont dit : ''Ah! J'avais un vieux vélo sous la remise, sous le cabanon ou sous la galerie''. C'est sûr qu'on a vu des choses un petit peu hors norme. Jean-Philippe Fortin, responsable du magasin UltraViolet de Chicoutimi

Les ventes de vélos neufs sont aussi en forte croissance.

Au niveau des fournisseurs, il n’y a plus tous les modèles de vélo, toutes les grandeurs. Il n’y a plus, non plus, pour tous les budgets, donc ça s'en vient vraiment limité , observe Patrick Simard.

Les deux experts rappellent l’importance de procéder à quelques vérifications d’usage avant de chevaucher son vélo et de partir à l’aventure. Gonfler les pneus, s’assurer d’une lubrification adéquate de tout ce qui a trait au système de transmission et vérifier le fonctionnement des vitesses, entre autres éléments.

L’opération de nettoyage des pistes cyclables n'est pas encore terminée à Saguenay. Selon la Ville, tout devrait être complété d'ici à la fin de la semaine prochaine.

D'après un reportage de Philippe L'Heureux