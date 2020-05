Ce qu’il faut retenir de la COVID-19 en Outaouais, à Ottawa et dans l'est ontarien

Le nombre de cas continue d'augmenter tranquillement à Ottawa et à Gatineau, tandis que les barrages routiers entre les deux rives sont levés. Voici les nouvelles reliées à la COVID-19 qui ont attiré notre attention.

La COVID-19 a fauché sept personnes de plus, rapporte Santé publique Ottawa (SPO) dans sa plus récente mise à jour. Ceci porte le nombre total de décès attribuables à la maladie à 201 dans la capitale. Pour sa part, l'Outaouais compte maintenant 404 cas, une augmentation de 9. Pour plus de statistiques.

Les barrages policiers contrôlant les déplacements entre Ottawa et Gatineau sont levés lundi. Les citoyens peuvent donc circuler plus facilement des deux côtés de la rive. Pour lire l'article.

Les consommateurs qui souhaitent mettre la main sur une pièce de bœuf doivent délier les cordons de leurs bourses, puisque le prix des produits bovins a bondi dans les dernières semaines. Si la pandémie affecte toute la chaîne de production, elle n’est pas la seule responsable de cette hausse. Les explications ici.

Même si le retour en classe en Outaouais a été marqué par le retrait d’un élève lors de la première journée des classes, les parents se disent satisfaits et contents en général. Pour lire leurs réactions.