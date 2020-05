COVID-19 : 5 nouveaux cas confirmés dans le Nord ontarien pendant la longue fin de semaine

La même journée, le Bureau de santé du Nord-Ouest a rapporté un premier nouveau cas en près d’un mois. Le dernier cas dans les districts de Kenora et de Rainy River remontait au 22 avril. Un autre cas s'est ajouté mardi.

Le Bureau de santé du Nord-Ouest a par ailleurs partagé lundi les résultats d'un sondage sur les impacts de la COVID-19 auquel plus de 800 résidents ont répondu.

Les principaux résultats du sondage : 85 % des répondants ont évité de quitter la maison pour des raisons non essentielles

93 % ont évité les foules et les grands rassemblements

98 % sont allés à l'épicerie ou à la pharmacie 1 à 3 fois par semaine ou moins

94 % sont au moins quelque peu préoccupés par la santé de leur famille

47 % pensent que la COVID-19 aura au moins un impact mineur sur leurs finances

88 % pensent que les mesures mises en place sont nécessaires pour ralentir la propagation de la COVID-19

63 % s'attendent à ce que les mesures restent en place pendant au moins 2 mois de plus

Aucun nouveau cas n’a été rapporté dimanche dans le Nord de l'Ontario.

Lundi en fin de soirée, le Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound a annoncé qu'une éclosion de COVID-19 a été déclarée au centre de soins de longue durée Eastholme, car un membre du personnel a reçu un résultat de test positif.

Le Bureau de santé Porcupine (BSP), un des bureaux de santé publique du Nord ontarien les plus touchés par la pandémie, ne compte aucun nouveau cas depuis une semaine.

Il y a six cas actifs sur le territoire du BSP,Bureau de santé Porcupine dont trois personnes hospitalisées.

Dans les deux autres secteurs du Nord comptant le plus de cas, soit Thunder Bay et le Grand Sudbury, les plus récents cas ont été rapportés jeudi.

Une personne est hospitalisée à Thunder Bay, selon les plus récentes informations.

L’hôpital Horizon Santé-Nord de Sudbury indique pour sa part qu’aucune personne déclarée positive n’est hospitalisée en ce moment.

Le bilan est stable dans le district de Timiskaming depuis le début du mois de mai. Toutes les personnes déclarées positives à la COVID-19 sont guéries.

Depuis le début de la pandémie, il y a eu 284 cas confirmés de COVID-19 dans le Nord de l’Ontario.

Parmi ceux-ci, 25 sont encore considérés comme actifs en date du 19 mai et 10 personnes sont mortes.