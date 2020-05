Des entreprises touristiques inquiètes en Minganie

L'incertitude plane toujours sur l'ouverture de la Côte-Nord aux visiteurs cet été. Plusieurs entreprises touristiques de la Minganie craignent pour leur survie ou pour la poursuite de certains projets et aimeraient savoir à quoi s'en tenir pour les mois à venir.

Par exemple, l'entreprise Les Vagues, à Havre-St-Pierre, prévoyait acquérir un gîte pour compléter son offre touristique cet été.

La fondatrice de la boutique-école de planche à pagaie, Jane-Anne Cormier, a cependant dû renoncer au projet.

Ça allait vraiment être un projet structurant! Jane-Anne Cormier, fondatrice de la boutique-école Les Vagues

On devait prendre possession du gîte à partir du 1er avril, mais là, à la fin mars, quand toutes les choses ont commencé à fermer, que la région a été fermée et tout ça, on a décidé de mettre le projet sur pause complètement , explique-t-elle.

De l’aide réclamée pour l’industrie touristique nord-côtière

La semaine dernière, la MRCMunicipalité régionale de comté de Minganie demandait aux gouvernements provincial et fédéral d’offrir de l’aide spécifiquement dédiée au secteur touristique de la région.

Le préfet de la MRCMunicipalité régionale de comté , Luc Noël, estime que le secteur touristique de la Côte-Nord est particulièrement fragile.

Nos entreprises régionales nous disent "si on n'a pas d'aide, on ne passera pas au travers." Luc Noël, préfet de la MRC de Minganie

Le propriétaire de l'entreprise de kayak Noryak et membre du conseil d'administration de Tourisme Côte-Nord, Mathieu Bourdon, partage l'avis du préfet.

Le tourisme en Minganie, c'est un tourisme qui est très jeune. Facilement, on pourrait revenir 10 ans en arrière si le tourisme n'est pas accompagné , estime-t-il.

Des pagayeurs prennent la pause au cœur de l'archipel de Mingan. Photo : Mathieu Bourdon, Noryak

Au-delà d'une aide financière, le préfet de la MRC espère surtout que le secteur touristique saura bientôt à quoi s'en tenir pour les prochains mois.

Selon lui, l'incertitude qui règne présentement sur la tenue ou non d'une saison touristique cette année cause bien des tracas aux entrepreneurs et cela les empêche de se préparer en conséquence.

Ils veulent avoir un plan de match. Ils veulent savoir : "est-ce qu’on en fait du tourisme ou est-ce qu’on n’en fait pas?" [...] On est dans l’incertitude. Il n’y a rien de pire que l’incertitude, pour un entrepreneur , avance Luc Noël.

De l’espoir, malgré la pandémie

Malgré les craintes et l'incertitude qui planent toujours, Jane-Anne Cormier de l’entreprise Les Vagues demeure optimiste.

Elle espère profiter de la fermeture des frontières interprovinciales et internationales pour donner le goût de la Côte-Nord aux touristes québécois.

J'ai l'impression que ça va nous forcer à découvrir notre propre cour arrière. [...] Je pense que les gens vont être plus curieux de voir ce qui se fait ici. Ça pourrait être quelque chose de super positif . Jane-Anne Cormier, fondatrice de la boutique-école Les Vagues

La santé publique du Québec a donné le feu vert la semaine dernière à la réouverture à partir du20 mai des parcs nationaux de la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ), des zones d'exploitation contrôlée (ZECS) et des pourvoiries de la province.

Seul le parc national de l'Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé en Gaspésie demeure fermé jusqu'au 30 juin.

Du côté du fédéral, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé que les parcs nationaux fédéraux pourront rouvrir à compter du 1er juin.

D’après un reportage de Nicolas Lachapelle-Plamondon