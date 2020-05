COVID-19 : un Albertain complètement isolé retrouve un monde transformé

Bill Norrie connait bien l'isolement. Ce marin chevronné vient de conclure la première partie d’un ambitieux voyage en solo de neuf mois qui l’a mené de Victoria à la Nouvelle-Zélande, en longeant l’Amérique du Sud à bord de son voilier de 28 mètres nommé Pixie. Il est arrivé cette semaine à Christchurch, où il a retrouvé un monde transformé par la COVID-19.

Au cours des cinq dernières années, Bill Norrie et sa femme Cathy ont navigué ensemble dans 22 pays. Pourtant, c’est seul qu’il a amorcé son voyage en septembre 2019 au large de l’île de Vancouver. Sa femme est restée au Canada pour passer du temps avec leur nouveau petit-fils.

Bill Norrie a fait un long périple à bord de son voilier. Photo : Cathy Norrie

Pendant son long voyage, le monde a changé en raison de la pandémie et des restrictions de voyage sont entrées en vigueur.

Sa femme a informé son mari tant bien que mal, par le biais de textos et de courriels, des derniers développements liés à la COVID-19. Mais isolé et sans accès aux médias, il était difficile pour Bill Norrie de comprendre la portée de ce qui se passait.

Il ne savait vraiment pas ce qui se passait, alors j’ai pensé que je ferais mieux de commencer à le préparer parce que Bill est une personne très affectueuse. Je me disais : "Oh, il va arriver en Nouvelle-Zélande et vouloir embrasser tout le monde, mais il ne pourra pas" , dit Cathy Norrie.

Elle m'a envoyé des nouvelles, un résumé de cette maladie et de ses implications , dit Bill Norrie, qui avoue qu’il a d’abord pensé que tout cela serait terminé au moment de son arrivée à Christchurch en Nouvelle-Zélande.

Bill Norrie a fait un voyage qui l'a mené de Victoria en Colombie-Britannique à Christchurch en Nouvelle-Zélande. Photo : Cathy Norrie

Son périple a suivi son cours tranquillement jusqu’au 25 avril, quand Bill Norrie a vu une énorme tempête se diriger vers lui au sud de la Tasmanie.

Une énorme vague a renversé son bateau. Bill Norrie a été retenu à bord grâce à des harnais. Quand la mer s’est calmée, le voilier s’est redressé et il a constaté l’ampleur des dommages. Le système électrique était détruit. Il pouvait encore envoyer quelques mots via un service de traçage, mais ses possibilités de communiquer avec le monde extérieur étaient presque réduites à néant.

Bill Norrie a utilisé la batterie de secours d’un système de localisation GPS et une boussole magnétique pour l’aider dans sa navigation, mais alors qu’il s’approchait de sa destination finale, il a appris que la Nouvelle-Zélande refusait de l’accueillir en raison des risques liés à la COVID-19.

Le pays a finalement changé d’avis, après avoir confirmé son parcours et constaté qu'il ne risquait pas de propager le nouveau coronavirus compte tenu de son isolement volontaire de nombreux mois.

Épuisé et détrempé, Bill Norrie a finalement pu amarrer Pixie jeudi soir à Christchurch. Dix policiers l’ont accueilli au port.

Ils ont vérifié mon itinéraire et une fois que toutes les informations ont été confirmées, ils m’ont vraiment bien accueilli. Ils m'ont traité un peu comme un roi, dit-il.

Bill Norrie a eu droit à de la bière, des biscuits et des produits frais au port.

Les médias locaux et internationaux n’ont pas manqué de raconter son histoire particulière.

Je suis un homme gâté et chanceux Bill Norrie, résident de Calgary

J’ai la gorge presque enrouée à force de raconter mon histoire. Dans la rue, les gens m'arrêtent, ils veulent prendre une photo avec moi. Je vais au restaurant, il y a une foule autour de moi. Je ne suis pas habitué à ça. Je n'ai jamais eu autant d’attention de toute ma vie.

Son voyage n'est pas encore terminé, car Bill Norrie prévoit retourner s’isoler pour la prochaine partie de son voyage qui le mènera vers le nord et éventuellement de retour chez lui.

Comparativement à l'océan Austral, les mers seront beaucoup plus chaudes , dit-il.

Je suis tellement soulagé d'être sur terre ferme, hors de l'océan Austral et sur le chemin du retour. C'est un moment très émouvant, ajoute Bill Norrie.

Avec les informations de CBC