Trois casernes pour un feu de forêt dans le secteur Panoramique

Un incendie s’est déclaré en début d’après-midi, lundi, dans une forêt située entre le quartier Saint-Jean-Eudes, à Jonquière, et le quartier Panoramique, à Chicoutimi.

Selon Jean Côté, chef aux opérations au Service de sécurité incendie de Saguenay, il s'agissait d'abord d'un feu de broussaille qui a pris naissance dans un champ du quartier Panoramique, mais qui s'est rapidement propagé à la forêt longeant Saint-Jean-Eudes en raison du vent.

L'alarme a sonné à 12 h 38 et a nécessité le déploiement de trois casernes.

Vers 15 h, plusieurs camions de pompiers et une voiture de police se trouvaient sur la rue Panoramique, à l’entrée de la piste cyclable qui mène vers le quartier limitrophe.

Les sapeurs étaient toutefois à l’œuvre dans une forêt située près des rues Rachel et Lalonde, à Saint-Jean-Eudes. Une colonne de fumée était visible au loin.

Les policiers du Service de police de Saguenay (SPS) ont bloqué l’accès à la piste cyclable aux marcheurs et aux cyclistes et ont rapidement évincé ceux qui empruntaient déjà les pistes. Il s’agit d’un endroit prisé pour la randonnée et le vélo.

Le vent a compliqué les choses. La superficie était d'environ trois à quatre terrains de football. Jean Côté, chef aux opérations, Service de sécurité incendie de Saguenay

Peu avant 16 h, l'incendie était circonscrit, mais 17 pompiers étaient toujours à l'oeuvre.

Interdiction de faire des feux à ciel ouvert

Par ailleurs, le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs du Québec annonce une interdiction de faire des feux à ciel ouvert à partir de 8 h, mardi, dans plusieurs régions du Québec, dont le Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Dans les conditions actuelles propices aux feux de forêt, il est facile de perdre rapidement le contrôle de feux allumés lors du nettoyage printanier des terrains. En effet, plus de la moitié des incendies survenus depuis le début du printemps ont été causés par la perte de contrôle d'un brûlage de rebuts ou de matières résiduelles faits par des résidents , peut-on lire dans un communiqué du ministère diffusé lundi après-midi.

Toujours selon le ministère, cette interdiction vise aussi à préserver les capacités opérationnelles de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) et des services de sécurité incendie municipaux en limitant les risques de propagation de la COVID-19.