Ottawa franchit le cap des 200 morts, maintenant plus de 400 cas confirmés en Outaouais

La COVID-19 a fauché sept personnes de plus, rapporte Santé publique Ottawa (SPO) dans sa plus récente mise à jour. Ceci porte le nombre total de décès attribuables à la maladie à 201 dans la capitale. Pour sa part, l'Outaouais compte maintenant 404 cas, une augmentation de 9.

L’agence municipale de santé publique d'Ottawa a également recensé 11 nouveaux cas sur son territoire, ce qui signifie que 1802 personnes ont attrapé la COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Cela dit, SPOSanté publique Ottawa fait aussi état de 17 nouveaux cas résolus, pour un total de 1396 guérisons à Ottawa. Parmi les 406 personnes toujours aux prises avec la maladie, 48 sont hospitalisées, soit une de plus que dimanche.

Par ailleurs, aucun nouveau cas ou nouveau mort n'a été annoncé dans l'est ontarien lundi.

Pour une 10e journée consécutive, le nombre de cas ajoutés au bilan de l’Ontario est sous la barre des 400. La santé publique ontarienne a indiqué que 304 nouveaux cas ont été confirmés, pour un total de 22 957. De ce nombre, plus de 1900 personnes ont succombé à la maladie, mais 17 638 sont maintenant rétablies.

Toutefois, seulement 9155 tests de dépistage ont été complétés au cours des 24 dernières heures, bien en deçà de la cible provinciale de 20 000 tests par jour.

Maintenant plus de 400 cas en Outaouais

La santé publique a confirmé en Outaouais neuf nouveaux cas lundi. C’est une augmentation moins importante que durant la fin de semaine, alors que 14 cas se sont ajoutés au bilan coup sur coup samedi et dimanche. Le nombre de cas résolus a lui aussi bondi : 258 personnes sont guéries, 16 de plus que la veille, selon le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais.

Il y a toujours 10 personnes qui reçoivent des soins à l'Hôpital de Hull pour la COVID-19.

Par ailleurs, la ministre de la Santé, Danielle McCann, a souligné en point de presse, lundi, que l’Outaouais est l’une des régions du Québec où il y a un peu plus de transmission communautaire [qu'ailleurs] .

Lors de ce même point de presse, le premier ministre François Legault a fait preuve d’un optimisme très prudent au moment de sa mise à jour sur l’état de la pandémie dans la province. Le Québec compte 34 décès supplémentaires attribuables à la COVID-19, le plus bas niveau de décès depuis le 12 avril , a souligné M. Legault.

De plus, 707 nouveaux cas ont été confirmés, une augmentation qui s’apparente à celle des derniers jours, même si l’État analyse de plus en plus d’échantillons, a noté le premier ministre.

Des 43 627 cas dépistés depuis le début de la pandémie au Québec, au moins 12 000 sont maintenant résolus. Parmi tous les cas restants, 1771 nécessitent une hospitalisation, soit 5 de plus que lors du dernier bilan. Qui plus est, il reste 179 patients aux soins intensifs, 4 de moins que la veille.

Le point sur les rassemblements sous peu

Avec le retour du retour du beau temps, la question de se rassembler en petits groupes dehors se pose de plus en plus. Interrogé sur la question, le premier ministre a souligné qu’une annonce à ce sujet allait venir bientôt.

On n’est pas fous, on est conscients de ça , de renchérir le directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda.

Une annonce concernant l’encadrement et la relance de l’industrie touristique à la veille de la belle saison est aussi imminente, d’après M. Legault.