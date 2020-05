Ralentissement de la progression du virus en Gaspésie et aux Îles

Depuis le 1er mai, seulement six nouveaux cas de COVID-19 se sont ajoutés au bilan de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, où on compte 174 cas confirmés depuis le début de la crise.

Cette stabilité s’observe aussi sur le plan des décès et des hospitalisations. La région compte 16 hospitalisations depuis le début de la pandémie.

Une seule personne est toujours à l’hôpital, en soins intensifs dans un centre désigné hors de la région. Personne n’est décédé de la COVID-19 dans la région depuis le 1er mai dernier.

Pendant que le nombre de cas de COVID-19 demeure le même, le nombre de guérisons progresse un peu chaque jour. C’est le cas aujourd’hui.

Une nouvelle personne est maintenant considérée comme rétablie ce qui porte le nombre de guérisons à 148, soit 85 % des gens contaminés par le virus en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie rapporte que 16 de ses employés ont reçu un test positif à la COVID-19 jusqu’à maintenant. Au total, 43 travailleurs de la santé de la région ont été touchés par le coronavirus depuis le début de la pandémie. Cinq de ses travailleurs sont toujours en isolement.

Ailleurs dans l'Est-du-Québec

Le Bas-Saint-Laurent compte un nouveau cas de COVID-19 ce qui porte le bilan régional à 44 personnes confirmées positives à la COVID-19 dans cette région. Il s'agit d'une personne qui demeure dans une des cinq MRCMunicipalité régionale de comté de cette région qui compte moins de cinq personnes contaminées.

Avec 22 cas pour 100 000 habitants, le Bas-Saint-Laurent demeure malgré tout la région du Québec avec la plus petite proportion de cas par habitant. En comparaison, c’est 193 cas pour 100 000 habitants en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine et 127 cas pour 100 000 habitants sur la Côte-Nord.

Au Québec, on déplore 34 nouveaux décès liés à la COVID-19 aujourd'hui. C'est plus bas niveau de décès depuis le 12 avril.