Plus forte hausse de cas depuis le 4 mai au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean compte quatre nouveaux cas de COVID-19 lundi, soit la plus forte hausse depuis le 4 mai.

Le bilan passe donc à 315 cas, mais le total de décès demeure stable à 26.

Le 4 mai, il y avait eu sept nouveaux cas.

Selon le communiqué du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint, il y a deux nouveau cas dans le Réseau local de services de Chicoutimi et deux dans celui de Jonquière. Il ne s'agit pas de membres du personnel du réseau de la santé, ni de résidents dans un CHSLD.

Dimanche, le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux avait annoncé qu'un nouveau patient au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de la Colline avait été infecté. Il s'agissait du premier en plus de deux semaines, alors que le précédent remontait au 2 mai.

C'est donc dire qu'il n'y pas non plus de nouveau cas au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Georges-Hébert à Jonquière, qui est sous surveillance depuis lundi dernier. Une deuxième préposée aux bénéficiaires a été infectée, mais toujours aucun résident.

Dans le bilan quotidien, il n'y a aucune personne rétablie de plus. Le nombre de cas actifs grimpe donc de quatre pour atteindre 55.

Au Québec, le nombre total de cas atteint 43 627 (+707) et 3596 (+34) personnes sont mortes de la maladie jusqu’à maintenant. Il y a désormais 1771 personnes hospitalisées dans la province, une légère hausse, mais il y a moins de gens aux soins intensifs.