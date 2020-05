COVID-19 : des sessions virtuelles pour dresser des chiots

L’intervenant en éducation canine pour chiens de l’animalerie Au royaume des animaux à Gatineau, Yves Jodoin, s’est tourné vers le virtuel pour répondre aux besoins des propriétaires de chiots.

Son animalerie, qui offre aussi un service de refuge pour animaux, avait déjà réalisé des vidéos pour aider les nouveaux propriétaires de chiens.

On a décidé de se prémunir d’un service virtuel en direct. Pendant sept semaines, les dimanches, on se rencontre et on travaille avec les gens dans leur salon , explique M. Jodoin. On prend l’équipement de leur maison et on s’adapte. Jusqu’à maintenant, ça va super bien.

Justine Desjardins s’est inscrite à ces sessions pour le dressage de Ozalée, un jeune caniche royal.

Justine Desjardins et son caniche royal Ozalée. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Si on avait attendu, elle aurait été plus âgée pour apprendre les bases. C’est sûr qu’on peut moins travailler qu'avec Yves à côté de nous, mais on lui pose nos questions et il nous explique comment faire et ça va super bien. Justine Desjardins

Selon Mme Desjardins, les sessions virtuelles sont très efficaces. C’est dans l'environnement qu’elle habite, ça aide, ajoute-t-elle. Les commandes que je lui demande sont dans son environnement et c’est continuel.

Elle croit même que cela peut être plus efficace pour certains chiens. J’avais suivi un cours avec ma sœur et son chien à l’animalerie d’Yves Jodoin, avant le confinement, et quand le chien arrivait à la maison, c’était plus difficile , conclut-elle.

M. Jodoin dit qu’il prévoit maintenir les sessions virtuelles même après l'allègement des mesures de confinement de la santé publique.

Yves Jodoin, intervenant en éducation canine lors d'une session virtuelle via la plateforme Zoom. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Il va toujours y avoir une crainte de la clientèle. La limitation de la distanciation sociale va faire qu’on va limiter nos groupes, ce qu’on faisait avec 7 à 8 chiots, je vais être obligé de le faire à 3 ou 4 chiots maintenant. Yves Jodoin, intervenant en éducation canine pour chiens, Au Royaume des Animaux

Plus forte demande pour les animaux de compagnie

Par ailleurs, M. Jodoin perçoit une plus forte demande pour les animaux de compagnie, notamment les chats et les chiens.

Selon lui, c’est parce que les gens sont plus souvent à la maison en raison des consignes de distanciation physique.

La petite boule poilue qu’on accueille à la maison, c’est une boule d’énergie. Donc là, on a du temps à lui consacrer, mais la vie va reprendre , soutient-il.

Une petite chienne à l'animalerie Au Royaume des Animaux de Gatineau. Photo : Radio-Canada / Christian Milette