À cheval pour répandre la joie dans des centres de soins

Une résidente de Charlevoix a semé le bonheur sur son passage en faisant défiler ses chevaux devant l’Hôpital de Sainte-Anne-de-Beaupré et le CHSLD Saint-Augustin à Beauport.

Nancy Labrecque est une employée des services alimentaires à l’Hôpital. Cette passionnée d’équitation a eu l'idée d’amener ses deux chevaux devant les fenêtres de l’établissement, il y a quelques semaines, pour faire du bien aux usagers.

Je trouvais ça triste qu’il n’y avait personne pour les visiter. J’ai décidé de divertir les gens , lance-t-elle joyeusement.

Elle a fait le trajet de Saint-Joachim à dos de cheval et s’est installée sur le talus devant l’Hôpital, où les gens des trois étages ont pu voir les bêtes.

J’ai vu des sourires, des pleurs de joie. C’est magique. Nancy Labrecque

Encouragée par la réponse positive, Nancy Labrecque a décidé d’en faire profiter d’autres. Elle s’est rendue samedi à Beauport, là où réside son beau-père, et a trotté jusqu’au CHSLD Saint-Augustin, à proximité.

Nancy Labrecque a répandu la joie dans Beauport avec ses deux chevaux. Photo : Nancy Labrecque

Là-bas, des résidents ont pu exprimer leur joie à travers la fenêtre.

Tout le voisinage a pu en profiter, raconte-t-elle.

Nancy Labrecque a l'intention de répéter la sortie à cheval, pour le bonheur de tous. Photo : Nancy Labrecque

Ça leur a donné de la joie, on nous a demandé de retourner.

Nancy Labrecque a bien l’intention de retourner avec ses deux montures devant l’Hôpital de Beaupré jeudi et d'en faire profiter le plus de gens possible.

Nancy Labrecque a transporté ses deux chevaux dans une remorque jusqu'à Beauport. Photo : Nancy Labrecque