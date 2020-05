Retour au bureau pour plusieurs employés de la Ville de Rouyn-Noranda

Les services sont accessibles en ligne ou par téléphone, mais les citoyens n’ont pas encore accès aux bâtiments municipaux. La Ville attend l'autorisation de la santé publique pour ouvrir ses portes au public.

La direction affirme qu'elle prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des employés et de la population.

Partout où l'on reçoit de la clientèle, des citoyens, il faut vraiment mettre des plexiglas ou des plastiques, mettre des autocollants par terre pour la distanciation. Et à certains endroits aussi on peut penser avec l’obligation de deux mètres de distance, il faut adapter les salles d’attente en conséquence. Il pourrait arriver qu’on ait des files d’attente à l’extérieur , décrit la directrice générale de la Ville de Rouyn-Noranda, Huguette Lemay.

D'autres municipalités préfèrent toutefois maintenir le télétravail. À La Sarre, mis à part quelques employés qui doivent se rendre à l'hôtel de ville pour consulter des documents, les bureaux demeurent fermés pour tout le monde. Le maire Yves Dubé indique que la Ville préfère attendre avant de procéder au retour des employés.